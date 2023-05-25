「東張女神」梁敏巧相片被盜用行騙　苦主：有人自殺

「東張女神」梁敏巧（Maggie）在印度行騙，受害者逾600人？「東張女神」Maggie今晚（25日）在《東張西望》中，自揭日前在社交媒體戶口中，發現一些奇怪的留言，有人連續留言指罵她欺騙很多印度人，並發現對方曾私訊她，指她因騙人而令苦主自殺。Maggie再查看對方的社交媒體戶口，赫然發現對方已多次發文公開其「罪狀」，始知有人盜用自己多張照片在假社交媒體戶口發布，更把她的照片合成，為一間名為CSB的公司宣傳。「假Maggie」聲稱只要跟她合作，一起投資虛擬貨幣，就可輕易賺大錢。

Maggie聯絡指控她的苦主B小姐並進行視像訪問，B小姐始知Maggie也是受害者，照片被盜用外，更在訪問中反問Maggie是否有兒子，原來「假Maggie」曾自稱育有一兒。B小姐詳述被騙經過，說有人給她「假Maggie」的電話及社交媒體帳戶：「『假Maggie』說只要拿1千盧比（約港幣95元）就可以賺大錢，對我們來說這不是大數目，所以我們決定一試，她更說我可以做話事人，可以帶領自己的團隊去賺錢。」

「假Maggie」聲稱可以一天賺2千盧比（約港幣190元），由於這是當地人日薪的2倍，所以打動了B小姐，並依指示把款項存入該公司的手機應用程式，初時見有獲利，她更呼朋喚友參加。三個月後「假Maggie」游說B小姐和團隊們「加碼」投資，但很多人說冇能力再加碼後，發現帳戶被封鎖，隨後就連該手機應用程式也消失，「假Maggie」更人間蒸發。有虛擬資幣專家在節目中分析，估計是雲端挖礦騙局。

B小姐說單是自己和她的團隊約200人全被騙，大部分人損失美元500至1千（約港幣3,916元至7,833元）：「我個人損失了美元1,500（約港幣11,750元），這筆錢已足夠翻新我的家。『假Maggie』騙了很多印度人，令很多人有情緒問題，很多人因為她而自殺。」B小姐團隊以及其他參加該公司CSB的印度人逾600人，被騙款項估計逾美元60萬（約港幣470萬），B小姐說有苦主因損失血汗錢而自殺，幸好獲救，她更說計劃會採取進一步行動，向國際刑警報案。

由於苦主稱會向國際刑警報案，Maggie在節目中諮詢蘇文傑律師的意見，指如有人未經她授權下而採用照片，對方已牴觸知識產權，對於印度苦主稱向國際刑警報案，蘇文傑律師說：「國際刑警主要係做資料交換同分享，如果有任何刑事調查或進行拘捕嘅話，當被告進入咗印度境內，可能會有一啲刑事檢控，又或者拘捕行為。」他說很多藝人和Maggie一樣照片會被盜用：「好多人會選擇發公開聲明，澄清呢啲帳戶並非本人，又或者提醒任何人參與呢啲被盜用嘅網上帳戶要小心，係同本人無關，又或可以去執法部門備案，通知身份被盜用，日後有嫌疑人被拘捕，係同自己係冇關係。」