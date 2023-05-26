【是日通勝】

農曆四月初八

癸卯年 丁巳月 甲申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、嫁娶、掃舍

忌：開倉、安床、動土

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：4、15、26

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：判斷力弱，投資忌衝動，理財要有周詳計劃。

金牛座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

雙子座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

巨蟹座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

獅子座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

處女座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

天秤座：好運降臨，生活稱心如意，不妨笑多一點。

天蠍座：幸運指數第一位，各方面的運勢都非常好。

人馬座：職場上順風順水，宜再接再厲，成功在望。

山羊座：幸福不是必然！感情關係是要用心經營的。

水瓶座：謀事盡力而為，可把霉運的影響減至最低。

雙魚座：多點笑容不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 心情好

（跌）虎 煩惱多

鼠：社交能力強，多與人交流，易得到啟發。

牛：稱心如意的一天，生活與工作順風順水。

虎：是日沖煞，受各種小事滋擾，不勝其煩。

兔：缺乏行動力，有賺錢機會也會白白錯過。

龍：懂得忙裏偷閒，跟朋友聚會，身心受益。

蛇：抓住機會表現自己，能從競爭中突圍。

馬：健康是財富，留意作息，勿再日夜顛倒。

羊：運勢一般，易有意外，要懂得隨機應變。

猴：別胡亂投資或賭博，否則會因小失大。

雞：情緒低落，狀態欠佳，人際關係受衝擊。

狗：管好自己的嘴巴，開玩笑要適可而止。

豬：久坐無益，抽空做運動，有利身心健康。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

早行運早享受二十年吉運 （下）

上文提到初夏與初冬出生的，巳亥月出生順行大運的25至45歲吉運，十年的事業開創十年收成。現在介紹深冬與深夏出生的丑未月，逆行大運，5至25歲行子亥或午巳運，25至45歲，運行戌酉或辰卯吉運。

深夏未月出生，逆行午巳辰卯運，25歲行辰水庫之運。深夏未月氣溫盛熱與乾燥，當大運見到水庫，命局得到濕潤的水庫調節，自然生機蓬勃。初出茅廬的事業際遇，平步青雲。十年事業發展在高位，到35歲行卯木運，卯與深夏未月半合木局，卯木轉化未月之乾燥之氣，令命主有十年承接前運之機遇，從而積累收成。

深冬丑月出生，逆行子亥戌酉運，25歲行戌火庫之運。深冬丑月氣溫寒冷至極，當大運見到火庫，命局得到雪中送炭之火庫調節。十年大運從此來，之後再行酉金當合丑月，酉丑半合金局，寒濕之氣得以轉化，運氣得以承繼，二十年光陰，事業錢財由此興。

相信這樣人生，很多人會感謝蒼天，感謝社會帶來這美好的運氣，但現實主人翁偏偏認為，這樣的命運是自己掌握而來。讀者認為呢？