東方日報C1：Ian宣傳照被遮樣　粉絲怒轟欠尊重

人氣男團MIRROR紅透半邊天，但其公司作風及處事手法多次被人狂轟，成員Ian近日就慘遭自己人遮樣，完全不被尊重！而ViuTV再出招，借12位「鏡仔」的號召力，招募「鏡粉」拍攝節目，美其名可以親近偶像，實情是請「臨記」的錢都慳番，被網民嘲「縮骨」！

去年MIRROR在紅館開騷舞台發生嚴重意外，主辦單位即「鏡仔」的公司已被人狠批處理危機手法「求其」，近年又罔顧12子的休息時間，令姜濤與Anson Lo體力透支，曾先後在公開活動暈倒。早前MIRROR歌迷會「MIRO」成立一周年，公布招收新會員又被轟，因為列出的會員福利被揶揄全是「機會」！

官方紋風不動

早前MIRROR成員Jer、Anson Lo、Edan及姜濤宣布今年7月至8月各自舉行個人演唱會，各人的演唱會均有一場門票預留給MIRO（會員），不少歌迷為了增加成功機會，紛紛登記續會或入會，並按照官方指示登記。MIRROR官方社交平台發文，圖文並茂教大家如何查看自己的會員號碼和辦理手續，惟圖片唯獨遮住Ian的樣子，網民即留言怒轟官方對Ian欠尊重，質問圖片上方有大量空白位置，為何硬要遮着Ian？粉絲怒吼：「要人續會都要有番基本尊重」、「12子遮住邊個都唔好！對12子公平同給予基本尊重。」粉絲強烈要求正視和處理有關問題，但有關方面似乎態度依舊，未有任何變動，令粉絲怒不可遏！

另外，早前ViuTV公布今個暑假會有MIRROR演出的重磅新綜藝節目，有關方面昨日公開招募MIRO參與拍攝《全星暑假MIRROR+》。據知拍攝分4日進行，雖然聲稱招募，但又寫上得獎名額共220名，列明得獎者須在拍攝日期其中一天參與拍攝，而得獎者參與拍攝的日期，將由主辦單位隨機分配，一律不可更改或更換，拍攝時間長達6小時，參加者需要有充足時間和體力參與。由於MIRROR成員的個別工作安排，可能會導致成員出席情況有所改動，結果再次惹來爭議，有網民嘲諷電視台搵笨，將「鏡粉」用到盡，連請臨記的錢都打算慳番，除了有鏡仔「生金蛋」，「鏡粉」也要為電視台打工。

粉絲拒再續會

此外，Jer將率先在7月初於會展開騷，其個唱的「MIRO專屬場」門票前日發售，火速爆滿，因為數量有限，採取先到先得，有不少未能購票的粉絲留言投訴：「做MIRO真係嘥氣，有專屬代碼都冇用。」不少粉絲異口同聲強調不會再續會，因為入會與否都買不到門票，極為氣餒。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：