炎夏瘦身5大食物　平、靚、正兼營養豐富

【特約報道】最近天氣愈來愈熱，行出街已經流晒汗。今次想同大家分享5款適合夏天減肥的食物，並附上配合我的宇宙飲食法簡單食譜，每餐30%主食70%蔬果，主食可從肉類、家禽、海鮮選其中一款，即三成牛肉加七成蔬菜，或三成雞肉加七成蔬菜，輕鬆在家嘆住冷氣瘦身。

1. 西瓜

西瓜是夏季最受歡迎的水果之一，口感清爽之餘，還含有豐富的水分和維他命C，有助於促進新陳代謝和排毒。根據研究，每100克的西瓜含有約30卡路里。此外，西瓜還含有天然的胺基酸，可以幫助身體補充能量，增強身體免疫力。

食譜：西瓜沙律

材料：西瓜、薄荷葉、檸檬汁、鹽、黑胡椒、沙律菜

做法：將西瓜切成小塊，加入沙律菜、薄荷葉、檸檬汁、鹽和黑胡椒調味即可。

2. 青瓜

青瓜含有豐富的水分和維他命C，還含有膳食纖維，有助於促進腸道蠕動和排毒。每100克的青瓜只含有16卡路里，是理想的低熱量食品。此外，青瓜還含有豐富的維他命K和維他命B6，可以幫助加強骨骼和神經系統的健康。

食譜：青瓜炒雞柳

材料：青瓜 1-2條、雞肉、蒜茸 1茶匙。少量生抽、沙糖、生粉、麻油醃雞肉

做法：雞肉洗淨，切條，加入醃料醃15分鐘。青瓜去皮及沖洗，切件。燒熱鑊落少量油，加入雞肉，爆炒至7成熟，盛起 。加入蒜茸及青瓜爆香即可。

3. 綠茶

綠茶不但含有豐富的抗氧化劑，還含有咖啡因和茶多酚，有助於促進脂肪代謝和燃燒。每100克的綠茶含有1卡路里左右。此外，綠茶還可以幫助改善心情，減少焦慮和壓力，讓你更加放鬆和舒適。

食譜：綠茶冰沙

材料：綠茶、檸檬汁、蜂蜜、冰塊

做法：將綠茶、檸檬汁和蜂蜜混合，加入冰塊攪拌均勻即可。

4. 瘦肉

瘦肉含有高質量的蛋白質和維他命B群，還含有較少的脂肪和熱量。每100克的雞胸肉含有165卡路里。此外，瘦肉還可以幫助增強肌肉，提高身體的代謝率。

食譜：瘦肉沙律

材料：雞胸肉、生菜、番茄、醋、橄欖油、鹽、黑胡椒

做法：將雞胸肉煮熟切成小塊，加入生菜和番茄，淋上醋、橄欖油、鹽和黑胡椒調味即可。

5. 豆類

豆類是夏季最適合的植物蛋白質來源之一，不但含有高質量的蛋白質和膳食纖維，還含有較少的脂肪和熱量，每100克的豆腐只含有76卡路里。此外，豆類還可以幫助降低三高，保護心臟健康。

食譜：蒸豆腐

材料：豆腐、葱、醬油、糖、水、鹽

做法：將豆腐切成小塊，加入葱、醬油、糖、水和鹽，蒸10分鐘即可。這道食譜可以讓你享受到豆腐的鮮嫩口感，同時還可以補充身體需要的蛋白質和膳食纖維。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。