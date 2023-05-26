趙慧珊畫展吸引眾星捧場　好友李靄璣幫手舉辦

前組合Super Girls成員Aka （趙慧珊）舉行個人畫展，繼周慧敏到訪後，歌手林奕匡偕藝人太太李靄璣 (Rikko)及伍允龍輪流到捧場，Rikko和Aka相交多年，一早知Aka天生是藝術家，Rikko說：「6年前見過佢嘅畫作後，，就好欣賞她嘅天賦，因為自己細個都有修讀藝術，所以知道針筆畫係一種需要好高畫作技術兼藝術造詣嘅畫作，比起抽象概念，佢每一幅畫都喺度講一個故事或哲理，所以當時我請纓義務為佢舉辦嘅第一次慈善畫展擔任司儀。」

經過疫情後，Rikko知道Aka希望在工作上有蛻變，想作多元化發展，所以今次合作搞畫展，而且辦活動更是其強項，她說：「以前喺corporate公司擔任傳訊公關工作，亦經常擔任司儀，不過喺藝術界角度開畫展又係另一個界別，所以我都係一路鑽研及學習。」又指最開心可以跟Aka可齊踏上藝術旅程，由冀更多人認識到好友的藝術天賦。

問到Rikko未來發展，她又謂將為港台電視32台擔任固定的節目主持：「係個生活資訊訪談嘅的英文節目，我喺加拿大長大，所以全英文主持節目都駕輕就熟，平時喺節目度大多數都係自己一個人，但好開心呢個節目每一集都會有位靚女拍檔，仲係唔同電視台嘅藝人。」