雨僑分享照顧高敏感女兒心得　引起不少家長共鳴

和歌手羅力威育有一子一女的藝人雨僑，曾指長女Harper是高敏感兒童，日前她發「瀑布文」分享照顧長女的點滴和不易，引起不少家長共鳴，並紛紛留言分享作為高敏兒家長的感受。雨僑先說有些孩子天生對聲音、觸覺或視覺高度敏感，呼籲身為高敏兒家長別怪責自己照顧得不好，並分享日前幼子上家長班哭鬧了5分鐘，想起Harper當年「最高記錄15小時non-stop哭」，Harper會因為「覺得太暗太光太冷太熱這件衣服不舒服抱的角度不對爸爸太瘦奶太熱」等理由而被觸動，在嬰兒期時會因換片、洗臉或穿衣服而爆喊。

雨僑說：「晚上上廁所我都不敢沖廁100%會醒；上playgroup的年代關燈看video、messy play 、換老師例必奪門而出崩潰，到現在上學前班，生日會、活動日只要不是穿校服的日子，一定哭到橫着抬進學校。七分褲一定要拉拉拉…拉到最長，襪子全部都討厭只穿又舊又鬆又黑的。還記得開學前要到診所拿個健康證明，甫到埗便哭得裙拉褲甩不停雙手拍打玻璃門，最後要四五個人按着只是用聽筒聽一下心口。所有新事物、新人物、去新的地方一定災難收場，她的comfort zone只有在家每天以同樣的routine生活，對她來說，去主題樂園是恐怖的懲罰。」

雨僑說或許有人會說可以對孩子硬來：「可以呀，然後她就哭到心臟好像快要爆炸，全身滾燙頭髮全濕喘不過氣好像快要休黑暈倒，衝出馬路衝下電梯，用盡小小的身體每個部分，以最強烈的形式反抗。」雨僑說有時她和老公會十分無奈，甚至她曾辛苦得哭起來：「你可以打可以罵，但也改變不了她，唯一改變的只是你和她的關係，會變得很差。」

雖然照顧過程不易，但Harper的優點令她十分欣賞：「敏銳的她擁有神級記憶力、良好的語言和學習能力，很有音樂天賦，每個人情緒上細微的漣漪她都看得懂，邏輯和理解能力都極高。」最後雨僑說：「如果你還是覺得根本個個細路都高敏、係你嗰個無家教咋？又唔見我嗰四個仔女係咁？我替你高興。相反如果你看完想相認，來，我擁抱你，讓我們把今天的鬱悶吞下去，明天繼續努力，祝你哋雷愈來愈少，天天輕鬆出門。」