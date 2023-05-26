創意食物鞋款　肚餓唔着得

新鮮出爐甜麵包、公仔麵今次紛紛化身成為腳下的鞋履。跨界聯乘從來都不是甚麼新鮮事，不過將在地的特色食物設計成為鞋款穿着就顯得十分有趣。墨西哥adidas今次就推出了以墨西哥包為靈感的SUPERSTAR鞋款，而著名的Crocs則是將韓國的公仔麵變成洞洞鞋配飾，將Y2K風潮發揚光大。

墨西哥甜麵包波鞋

超經典的adidas Superstar鞋形設計經歷了不少變化，今次以新鮮出爐的墨西哥特色Concha甜麵包為靈感設計，帶來了士多啤梨、朱古力、香草3種口味。鞋身以這三種口味的色彩設計，分別為粉紅、啡色、米白。麵包外形加上了絨毛設計，就像烘培過後的發脹麵包，更添加了可愛感覺。鞋款亦是在墨西哥本地發售，每一對為2,399披索，約為HK$1,050。

韓國公仔麵洞洞鞋

曾被譽為時裝災難的洞洞鞋，因Y2K風潮重新出現在大眾視野，不少復古辣妹都穿上了掛上小飾品的洞洞鞋。這次洞洞鞋始祖Crocs以韓國的泡麵食品品牌為靈感，打造了一大堆食品配飾，掛在洞洞鞋與拖鞋上面，奇怪之餘亦顯得非常有趣，能駕馭不同風格人士不妨一試！