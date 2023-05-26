扒房新搞作有優惠　食肉獸出動喇！

想吃高質肉食，首選去扒房，除來自各國的高級牛扒，還有其他精選美食選擇，吃牛扒時淋上滋味醬汁、多元化的配菜，以及不時推出的新品、活動或優惠，都讓你在品味的過程更加愉快。

牛扒配無限薯條

吃扒餐，最常見的配菜就是薯條，深水埗Supreme Steak & Grill早前將菜單大翻新，推出多款肉類選擇，牛扒有安格斯肋眼牛排、安格斯封門柳和澳洲M7和牛里脊，其他有西班牙黑毛豬鞍、新西蘭法式羊架和比目魚扒等，可以另點各式小食、意粉或沙律配搭。最開心是價錢親民之餘，晚餐菜單套餐還有無限供應的薯條和飲品，身為食肉獸兼薯條控就更加開心。

周末音樂助興

一間扒房，除食物質素，環境和氣氛同樣重要。東涌歐陸扒房La Rosabelle Bar & Grill以歐式古典宮廷風作主題，周邊以油畫、垂墜水晶吊燈、古銅鏡、古典時鐘等作裝飾，作浪漫約會是最佳選擇。餐廳主打的 Surf & Turf，選用21日乾式熟成美國安格斯Prime級西冷牛扒搭波士頓龍蝦，將陸地和海洋美味連結起來。另外還供應西班牙海鮮飯、原隻龍蝦海鮮飯和龍蝦扁意粉等美食。近日更於逢星期六晚上8時起推出現場音樂表演，聽住歌享用晚餐，更添氣氛。

超值優惠

坊間餐廳不時推出優惠吸引客人，精明的你在消費前記得留意。Dan Ryan’s Chicago Grill於逢星期一及三晚上6時起推出2-4-1買一送一優惠，客人點選2杯飲品（Happy Hour飲品除外），即可用1份價錢，品嘗2份封門牛柳或Daily Butcher’s Cut，每份牛扒還會配有香烤原條粟米和番薯條，夠晒豐富。此外，餐廳於下午3時至7時推出Wings Hours，全枱客人點選後，可於90分鐘內無限任點雞翼、薯條及指定啤酒，炸雞翼蘸田園沙律醬、蜜糖芥茉醬或藍芝士醬吃，再配啤酒，爽到爆！

豐富早午餐

在假日瞓到飽，悠然食個Brunch，再展開一日活動最好不過。灣仔香港君悅酒店扒房剛推出全新4道菜周末早午餐，前菜有招牌馬里蘭蟹餅、生牛肉他他、自製煙熏三文魚和迷你凱撒沙律，緊接有班尼迪克蛋配蟹肉和蘆筍，又或油封鴨肉與鬆餅配鴨腿肉和太陽鴨蛋等，主菜有多款選擇，包括草飼阿根廷牛柳、肉眼扒或黑豚豬扒，也有非扒類的烤粟米飼春雞或扒房漢堡，客人也可加錢升級至Rangers Valley M5 和牛斧頭扒或T骨牛扒，更加滿足。若然想配美酒品嘗，可加錢惠顧升級套餐，2小時無限暢飲大瓶裝香檳、3公升特大Jeroboam佳釀，又或來一杯Bloody Mary，盡情吃喝。

牛扒放題

想盡情吃肉，有咩比得上任食咁得大家歡心。觀塘的Bella Shine近日於晚上6時推出2小時牛扒放題優惠，Meatlover 組合有新西蘭西冷牛扒、烤羊西冷配阿根廷青醬、柚子蜜山椒燒雞扒，升級牛肉主食組合可選美國1855 Black Angus肉眼牛扒、Carving 英式燒原條牛肉、日本Umai mugi 麥啤燉牛面頰或Meatlover內所有扒類。除此之外，自助沙律吧還有任食凍海蝦、凍青口和皇冠螺等海鮮，美味的甜品和雪糕，4人或以上惠顧，每位送1隻法國生蠔，大胃王肯定好滿足。