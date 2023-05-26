葉泓聲陳樂榣雙喜臨門　宣布佗B女五個月

前天堂鳥成員Gordon（葉泓聲）和前女子組合Freeze成員陳樂榣（Ally）早前於大坑合資開咖啡店，估不到，兩人除了是生意拍檔，亦是情侶，今日（26日）更齊齊於社交平台報喜做父母，認真驚喜！Gordon留言：「我會好好照顧你，囡囡以及我們的結晶品 I LOVE YOU❤!」Ally在社交平台作出簡單交代：「多謝你走進我的世界! 眼裏有你、心裏有你、現在肚裏也有你的!」兩人相戀始於合作一齊投資咖啡店之後，並且早已渴望組織家庭及生育，目前陳樂榣已懷孕5個半月了! 兩人說：「一切都在我們計劃之內，所以十分開心，十分感恩 ! 」

Gordon跟Ally由朋友開始，再成為合作夥伴，以至發展到彼此相愛，Gordon與Ally覺得大家的人生目標好一致！彼此投資合作開No2咖啡店的時候就很欣賞大家都工作勤奮，亦十分合拍。

Gordon提到最初得悉有BB，他說：「最初知道Ally有BB，真係好興奮，這是我一直的渴望，我真係好鍾意小朋友，係一個家庭觀念好重嘅人，好開心個天畀咗個咁好嘅禮物我! Ally懷孕5個多月以來，身體好在沒有太多不適，真係好感恩！因為Ally係一個工作狂，我比較緊張啲，常勸Ally多休息，不過佢抖了一、兩日，不習慣無所事事，所以還常開工，只不過希望佢盡量不太粗勞！將粗重工作交畀我，至於囡囡知道即將升任家姐，亦好期待!」

有指Gordon愛護有加打動Ally芳心，Ally則笑言：「Gordon對我囡囡愛護有加，這一點更加打動到我，所以拍拖後已計劃組織家庭，不過因為工作太忙，所以婚禮會在BB出世之後才補辦。」

前女子組合Freeze成員陳樂榣，2010年組合解散後，2012年與圈外商人男友Donald拉埋天窗，2015年更誕下囡囡Aria，惟去年陳樂榣自爆單方面申請離婚。