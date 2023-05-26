750S減磅增力　2.8秒破百

麥拿侖(McLaren) 全新V8後驅超跑750S早前發表，而且轎跑版(750S Coupe)和開篷版(750S Spider)打孖上。作為720S後繼車型的全新750S，車上約三成組件都換上全新或經重新設計，整備車重輕上30kg，進一步輕量化之餘，空氣動力學及動態性能亦獲得提升。同時作為動力核心的4.0LV8雙渦輪增壓引擎經調校後，最大馬力和扭力分別750PS(+30PS)和800Nm(+30Nm)，搭配變速比經優化的7前速SSG雙離合器波箱，只需2.8秒便完成0-100km/h加速，比720S還要再快0.1秒。

全新750S跟720S一樣同採用Monocage II第二代一體式碳纖車架，由底盤以至整個駕駛艙及車頂結構均以碳纖打造，不同的是配上新懸掛系統設計，前軸距較720S闊多6mm，加埋升級至全新第三代PCC III主動式底盤操控系統（Proactive Chassis Control III）和新設計電子液壓式動力輔助轉向系統，帶來更佳的前部抓地力、側傾控制及轉向反饋，動態性能進一步提升。車上首度導入名為McLaren Control Launcher(MCL)的全新自訂動態駕駛偏好設置功能，允許駕駛者自行對空氣動力、操控、動力總成和波箱進行設定，並在駕駛期間隨時按鍵激活，展開「個性化」駕駛體驗。

雖然妾眼睇750S的車身設計跟720S好似分別不大，但其實從經重新設計的空氣動力細節上可看到兩者之間的有着明顯分別。它換上新頭尾泵把設計、加長前分離器、收窄頭燈四周的眼窩式進氣口、增設後輪拱通風口，還加長碳纖維主動尾翼。該新尾翼面積比720S的加大20%，能在不到半秒的時間內完全展開，升起高度亦比720S高出60 mm，有助增加後部下壓力、提高制動時的高速穩定性及縮短制動距離。尾翼中央「切口」式設計，既可保持後方視野，同時確保其下方受McLaren P1啟發的全新中央出口排氣喉在激烈駕駛後車輛靜止時，排氣產生的高溫不會影響尾翼。

750S Coupe和750SSpider的整備車重(DIN)分別只有1,389kg及1,438kg，兩者均較前款版本輕上30kg。腳下全新20吋超輕鍛造合金輪圈，比720S的輕13.8kg，屬該品牌量產車型中有史以來最輕的標準配備。全新碳纖維外殼賽車座椅，亦比720S的運動座椅輕17.5kg。安裝在轉向柱上的全新儀表顯示器及擋風玻璃重量亦分別減重1.8kg和1.6kg。除了進一步輕量化，隨車科技配備亦進一步提升，包括內建Apple CarPlay 的全新中央觸控屏幕系統，無論顯示和功能都更豐富，後泊及環視影像系統清晰度亦更高。一鍵操控的車身升降系統，按下後只需4秒前部便升高，比720S快上6秒。