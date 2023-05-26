暐翹＠STRAYZ首度長髮示人　尋回迷失自我

STRAYZ成員暐翹近日發布首支派台單曲《石破曲》MV，今次作品由《全民造星V》主題曲《前傳》監製戴晉揚一手包辦曲詞編監。在MV中暐翹以不同造型現身，向來以中性打扮示人的她更首次以長髮現身，令人驚喜，望借此打破刻板印象。

歌曲靈感來自暐翹自身經歷及心路歷程，怎樣由迷失自我找回自己，她解釋：「在組團（STRAYZ）後，發現自己想法唔多，較難突出個人性格。」她在跟團員合作溝通過程中，比較少表達想法，因此給予自己時限在半年至一年內找到自己，希望自己成為一個有品味、有想法的藝人。在整個拍攝中，她最喜歡以懸浮椅子設計的場景，以椅子寓意旁觀者，她說：「嗰刻覺得有好多觀眾嘅聲音，會左右自己嘅諗法，而真實嘅自己都係，聽咗唔少旁人意見，但就唔清楚自己想法，覺得唔甘心只係聽人哋嘅意見，其實可以發掘更多可能性。」

今次拍攝中，暐翹的最大突破是以長髮造型現身，希望讓觀眾看到自己不同的一面，而最大挑戰是跳舞，雖然暐翹本身熟悉拉丁舞，對於第一次單人跳唱，加上學習拉丁舞以外舞種時間不長，因此感到非常大壓力。排舞時，她曾被壓力影響，有很大感受，幸好有排舞師及Dancers的陪伴及鼓勵。她感恩身邊一直有人陪伴成長及合作，特別感謝工作人員，即使資金有限，工作人員都爭取每分每秒做好作品。她希望盡快準備下一首歌、努力賺錢出歌。