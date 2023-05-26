Gin Lee匈牙利開騷遇「怪叔叔」：兩步距離嘅位置影我相！

歌手李幸倪（Gin Lee）日前衝出亞洲，受邀飛到匈牙利布達佩斯出騷，演出期間，她一連唱了《Dum Dum》、《很堅強》及《今天終於一人回家》三首歌，台下反應熱烈。

原來今次是Gin第二次到匈牙利，多年前她曾到布達佩斯演出，那次更順道與家人來了一個家庭旅行，不過那次的記憶已經相當模糊：「我發覺好多細節我都唔記得咗，所以今次我影咗好多相、拍咗好多片，拍咗啲Vlog，到時大家就可以睇。」Gin除了表演，更導遊上身帶領同事們吃喝一番，事前更上網做足功課。

問到在當地有冇艷遇，Gin即落閘：「梗係冇啦！」不過街拍時就被眾多途人圍觀，更被一位叔叔偷拍，她表示：「有個叔叔直頭企喺我兩步距離嘅位置，碌大對眼望實我影相，我就好尷尬，然後望住同事，同事就『睥』番佢，跟住佢就走咗，但係佢行多兩步遠少少喺度扮自拍，但其實係影我，就係遇到啲咁的事，咁可能係我太靚啦，冇辦法，哈哈哈哈！呢個都幾搞笑。」

此外，時差亦嚴重打亂她的一向嚴謹的飲食時序，她無奈說：「嗰邊慢香港5、6個鐘，到達之後個時間已經亂晒，導致食嘢嘅時間都亂埋，譬如夜晚12點幾仲喺度食晚餐，跟住凌晨3、4點仲喺度行街，我心諗：『哎吔！大鑊啦！』」最後Gin決定「放棄人生」，實行入鄉隨俗，不過回港後Gin便要回到嚴謹的減肥餐單：「因為嚟緊要拍新歌MV，要即刻入錄音室錄音，跟住有啲拍攝工作，所以呢幾日要好勤力準備錄音同減肥。」