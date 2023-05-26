【Zac玩Zac食】星級名廚手工菜配干邑

位於灣仔一間五星級酒店嘅中菜廳今年摘下米芝連二星，作為星級生活達人嘅我回港後即刻嚟恭賀洪師父同埋佢嘅團隊，而剛好佢哋推出同干邑品牌合作嘅配對晚餐，6道菜配搭5款酒，果然係「人頭X一開，好事自然來」！

平時Wine Pairing Dinner食得多，酒店星級餐廳特意用VSOP、XO配對中菜真係比較少；干邑品牌注重嘅係原料等級與品質，因此強調使用風土最好的大、小香檳區的原酒，以及最頂級的橡木桶來陳釀拔蘭地，這個理念與洪師傅的烹調選用最好食材入饌，如出一轍！好似頭盤的桂花陳醋脆鱔看似簡單，用的卻是來自台灣嘅大白鱔中間最厚肉嗰段，每一口都外脆內嫩肉汁豐富，配搭香檳品牌Telmont嘅Réserve Rosé NV，通過水果的交響樂和優雅的個性，與桂花鱔喚起浪漫與和諧的味道。

記得以前食紅燒翅嘅時候，加點拔蘭地感覺特別好食，今晚嘅紅燒竹笙蟹肉燕窩羹，也加點VSOP，馬上提升整個燕窩羹的鮮味！干邑品牌嘅Club係介乎於VSOP及XO兩者之間嘅等級，坊間比較少見，今晚配搭「豉油皇干邑煎龍蝦尾」，外脆內嫩的龍蝦尾配以洪師傅濃郁、香滑的「豉油皇干邑醬汁」，映襯出Club干邑那宜人柔和的質感，以及乾果和肉荳蔻的芳香。

最後是30頭吉品乾鮑海味扒節瓜脯配搭XO干邑，鮑魚肉質嫩滑，味道濃厚而且起溏心，搭配X.O精緻的香氣，順滑醇厚的乾果味及強烈的烘烤香氣，縈繞悠長。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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