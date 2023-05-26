鄭國江4場演唱會門票售罄　譚詠麟區瑞強獻唱致敬

香港殿堂級填詞人鄭國江由昨天（25日）起，假紅館舉行一連四場演唱會，更邀得一眾歌手擔任表演嘉賓，首場嘉賓包括譚詠麟、區瑞強、麥潔文、李思捷、葉振棠、李龍基、李紫昕等，陣容鼎盛，並吸引不少圈中人到場支持，包括白韻琹、劉松仁、伍仲衡、鄭子誠及中年好聲音亞軍得主李佳等。

主辦方表示四場門票全部售罄，鄭國江表示非常感謝觀眾們對其作品的欣賞及喜愛，並感激一眾應邀擔任嘉賓的歌手們：「佢哋每位都相當忙碌，當中有好多喺外地工作，亦願意推掉手上工作，百忙抽空嚟到演唱會，實在難得，有咗佢哋，令今次演唱會生色不少。」

開場由「兒歌天后」李紫昕帶領一眾小朋友出場，並唱出連串兒歌金曲，為演唱會揭開序幕。其後譚詠麟唱出由鄭國江老師填詞的經典作品《誰可改變》，又與區瑞強演唱《小風波》，將全晚氣氛推至高峰。兩位老友於台上談及昔日與鄭國江合作的往事，譚詠麟憶起當年錄製鄭國江作品《唱一首好歌》時，錄音近十多小時，聲音早已沙啞，但由於急於發行，在收到鄭國江通宵撰寫的歌詞後，便硬著頭皮完成，想不到歌曲最後成為了熱播歌，他還即興獻唱此曲一小段。至於區瑞強表示非常感激鄭國江為他獻出了眾多優秀作品，包括區瑞強成名作《陌上歸人》。

另外，李龍基及葉振棠演繹《男子漢》、《天長地久》及《難為正邪定分界》，二人即場預告將於7月底聯手舉行兩場演唱會，並將邀請胡楓及Joe Junior擔任嘉賓。而麥潔文獻唱《萊茵河之戀》、《風雨同路》及《赤的疑惑》。另一表演嘉賓李思捷演唱了兩首張國榮的歌曲《柔情蜜意》及《風繼續吹》。演唱會尾聲時，區瑞強更向鄭國江送上寫有「詞名一生」的字畫，代表眾星向鄭國江致敬。