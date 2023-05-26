衛詩雅家人集體「中招」　吳浩康爆太太郭思琳咳到嘔

藝人吳浩康(Deep)、衛詩雅（Michelle）、鍾慧冰、謝雪心、張栢芝媽媽和「鬼王」潘紹聰晚上出席網絡節目《恐怖在線》十五周年網聚晚宴，原本Deep太太郭思琳都會出席，Deep透露太太和兒子原本襯好飲衫出席，但思琳昨晚狂咳不適，更咳到嘔，兒子也有幾聲咳，檢測過並非中招，留家休息，暫由爺爺代為照顧母子。

Michelle就表示家人不幸集體「中招」，現集體隔離，因她與家人不同住，只有她幸免，家人已是第二次染疫，好彩病徵較輕：「我唔可以病，因為啱啱開緊劇，拍緊ViuTV一部愛情劇，預計拍到7月。」

Deep透露自己打幾份工，除了教唱歌及開直播外，又有經營飲食生意和建築工程生意，Michelle稱近日多次坐電召車時，司機都自稱是Deep的生意拍檔，Deep笑言：「同我做生意嘅人幾慘，要做其他part time幫補。」自言做老公後擔子不輕，慶幸榮升爸爸後，獲得不少贊助，負擔輕磅不少。今年是他同兒子首個父親節，笑言從未如此重視過，十分期待，笑言：「我訂咗個父親節蛋糕畀老竇，希望藉此教育個仔，愛錫我呢個父親，我錫老竇係有私心。」

前港姐鍾慧冰與女兒陳林靜莉(Jeannie)晚上出席活動，提到張學潤（Nel Nel）日前突然離逝，鍾慧冰說時眼泛淚光，因月初才在《十大中文金曲頒獎禮》碰面，至今無法相信對方已離逝。鍾慧冰幾年前經歷大病，全身血管發炎，有1年多嚴重到不能走路，令她更珍惜生命，好想在節目中與人分享，她表示Nel Nel還答應會幫手。她與Nel Nel在有線共事6年，原本相約在有線電視收費頻道停播前再聚，但Nel Nel有工作在身而缺席，「以前一齊做有線，主持過有關情緒病嘅節目，佢會義憤填膺叫人有病要睇醫生。所以我好內疚，應該多關心佢，可能佢冇親人喺身邊，家人喺加拿大，覺得冇愛，世界無嘢留戀。」對於有傳他因財困而輕生，鍾慧冰認為不可能，指他有好多工作，曾有闊太邀請他到日本入貨買衫，疫情期間繼續有做面膜生意及教班，深圳的屋租只需要數千元，相信並不大負擔。

鍾慧冰女兒Jeannie秉承媽咪向司儀方面發展，冰姐時有分享司儀經驗給女兒，會提點女兒妝容的重要，但最關心是女兒的終身大事。Jeannie爆媽媽去年催她結婚，今年竟然催她生小朋友，不禁嚇親，鍾慧冰笑稱因為未做過「婆婆」之故，有感近年見到不少生離死別，及經歷大病，希望女兒儘早嫁人。