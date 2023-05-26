鹹濕女鄰居　主動又狂野

如果女鄰居又索又好身材兼主動，男士一定會覺得性福無邊，就好似今次介紹嘅兩套四仔作品咁，當中嘅女鄰居飢渴兼大食，精力旺盛嘅猛男都會畀佢搞到清晒倉！

全日砌唔停

呢套由Airerose Entertainment出品嘅《Euro Hotties》，雖然只有Bianca、Vanessa以及Kara三位歐洲新星演出，但係佢哋個個都樣靚身材正，絕對係睇頭十足！故事講男主角搬進新居，俏鄰居已急不及待出手勾引，男方見佢姣到出汁又夠索，梗係唔會抗拒啦，卻估唔到條女原來相當大食，一連幾日做足24小時都未夠喉，難怪頂唔順，最後要搬走。

情慾炮房

胸奴迷一定會睇過Reality Kings推出嘅長青巨乳四仔系列「Big Naturals」，嚟到最新登場作《Big Naturals #70》，今次搵嚟Angel Youngs、Lady Lyne等多位脫界癡女參演，一睇呢個陣容就知性戰連場。講男主角喺屋企後花園見到個冇着衫嘅巨乳索女搵嘢，即時色心起，梗係先行了解繼而曳曳，自此男主角間屋變成情慾炮房，搞到腳仔軟。

碟評

女鄰居題材嘅四仔長賣長有，因此要拍出新鮮感又要有興奮度並唔易，雖然今次兩套作品都相當高質，但當中卻以《Euro Hotties》最脗合上述要求，三位歐洲新星固然有新鮮感，卻估唔到佢哋嘅床上演出精彩絕倫，實在令人喜出望外。