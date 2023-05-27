【是日通勝】

農曆四月初九

癸卯年 丁巳月 乙酉日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、掃舍

忌：栽種、時插

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：10、32、39

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：不要亂發脾氣，情緒低落時，應暫停工作。

金牛座：三心兩意沒好處，重要公務最好優先處理。

雙子座：保持樂觀，多展露笑容，愛情運直線上升。

巨蟹座：愛情事業兩得意，着橙色衫可令運氣更好。

獅子座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

處女座：好人有好報，將來遇到困難才會有人幫你。

天秤座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易闖禍。

天蠍座：投資要獲利不能單靠運氣，事前要做功課。

人馬座：與其抱怨別人幫不了你，倒不如做好自己。

山羊座：健康是財富，趁周末做點運動，有益身心！

水瓶座：蘇州過後無艇搭，再不主動難獲愛神眷顧。

雙魚座：運氣好，自我增值好時機，生活將更充實。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）兔 易犯錯

鼠：缺乏活力，注意力不集中，謀事易出錯。

牛：人際關係好，可從社交場合獲得好消息。

虎：運勢欠佳，瑣事纏身，易被小人拖後腿。

兔：是日沖煞，被手上工作弄得焦頭爛額。

龍：桃花滿面，單身者易遇到不錯的對象。

蛇：友情可貴，趁周末相約友人聚聚舊吧！

馬：有第三者出現，已婚人士勿掉以輕心。

羊：工作有進步，但勿鬆懈，以免功虧一簣。

猴：多點關心另一半，感情關係已出現裂縫。

雞：注意言行舉止，否則會大大損害形象。

狗：財務煩惱比較多，開源節流刻不容緩。

豬：待人友善，人品受讚許，好事自然來。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

疑心最重的星座女

第1位：天蠍座

一向都陰謀論很重，在缺乏安全感或信任的情況下，很容易會對別人起疑心，只要對方所做的事有點異常，她都可以想得很複雜，但又不會主動問對方發生甚麼事，而是默默觀察，或只是單方面猜測，主觀地認為對方背後一定有原因，絕不輕鬆。

第2位：雙魚座

直覺力最強星座，也可以說想像力最豐富，基本上對所有人都很信任，但亦會胡思亂想，當直覺力和胡思亂想走在一起時，總是感覺不安，又不懂說出來，可憐的雙魚女那顆敏感的心，就被這些外來影響，變得疑心重重。

第3位：天秤座

跟朋友相聚談天說地是最大樂事，但人多就是非多，當一起討論別人的事時，你一言我一語，很容易就編了一個故事出來，或者將問題愈挖愈多，無事生非絕不是困難事。

第4位：處女座

觀察力最強星座，對瑕疵就最敏感，身邊人很細微的異樣都會看出來，例如嗅到衣服上的香水味、銀行戶口用多了點錢等，隨時都挑起處女座的疑心，所以不要小覷其觀察力所啟動的偵察頭腦。

第5位：獅子座

最怕別人不忠，所以在對方提出分手前一定會先發制人，以有殺錯無放過的態度面對。獅子女最不喜歡的就是不忠的人，又怕被分手無面，所以對於不老實、不忠誠的男人都非常敏感。