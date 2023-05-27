新星接亨利卡維爾棒做新超人　網民讚似倒模

《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn自去年上任DC電影公司總監後宣布重啟招牌作《超人》，隨即「大換血」原本飾演「超人」的英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）冇得留低。James經過一輪「尋尋覓覓」後，「新超人」接任人選近日有明朗化，29歲美國男星David Corenswet被傳將接亨利棒於新一部《Superman: Legacy》中飾演「新超人」！

身高1米93高大威猛的David外形與「超人」極為配合，就連外貌亦與亨利有幾分相似，兩者都擁有方形臉型。難怪消息傳出後，一眾粉絲都猛讚David是亨利的「倒模」！他演戲不多，2020年曾主演過Netflix劇集《荷里活》（Hollywood）。除了David成為「新超人」的大熱之外，《The Marvelous Mrs. Maisel》金球視后Rachel Brosnahan亦被傳是「超人女友」Lois Lane的大熱人選，有指她在面試時有出色表現，不過唯一問題就是32歲的她似乎太老與Lois角色的年齡不乎。除了Rachel之外，據知兩位女星Phoebe Dynevor 以及Emma Mackey都有機飾演該角色。

至於反派方面，有傳知名度較David大的男星尼古拉斯霍特（Nicholas Hoult）已「坐定笠六」飾演片中反派光頭大亨Lex Luthor，據知他亦同時是「新蝙蝠俠」的大熱人選。