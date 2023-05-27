白玉蘭獎︱趙麗穎孫儷爭視后　楊冪冇影照捱批

內地「收視女王」孫儷、趙麗穎同時入圍《上海電視節白玉蘭獎》，而經常被指演技沒進步的楊冪及有兩劇播放的劉亦菲卻雙雙「冇影」。至於話題劇《狂飆》的張譯提名視帝，亦惹起爭議。

《第28屆上海電視節白玉蘭獎》公布獎項入圍名單，當中孫儷、趙麗穎分別憑着《理想之城》及《風吹半夏》入圍最佳女主角，而其他入圍者有劇集《對手》的譚卓、《縣委大院》的吳越及《人世間》的殷桃；當中孫儷及趙麗穎被睇高一線，尤其趙麗穎戰績大勇，今次已是第3度提名「白玉蘭」視后，被指近年轉型取得成功。至於孫儷，之前已曾兩奪白玉蘭視后，3奪獎項的呼聲亦甚高。

不過，今年同樣有兩劇播出的楊冪及劉亦菲均沒獲任何提名，劉亦菲於《夢華錄》及《去有風的地方》表現中規中矩，至於楊冪於《謝謝你醫生》及《愛的二八定律》的演技被指沒變化，有粉絲發文力撐楊冪25歲時已提名過白玉蘭視后，更憑1,490萬多票數獲「最具人氣女演員」獎，不過亦有人反駁人氣獎跟視后是兩回事，不能混為一談。有網民更留下狠話：「冪姐你的作品連最佳電視劇都沒有入圍，其他人還能一句意難平，可你連讓人意難平的資格都沒有。」

至於「最佳男主角」方面，入圍的包括《對手》的郭京飛、《縣委大院》的胡歌、《人世間》的雷佳音、《狂飆》的張譯及《叛逆者》的朱一龍。當中，《狂飆》播映時贏盡口碑，掀起收視狂潮，其中最紅的就是飾演反派黑道大哥「高啟強」的張頌文，之前更曾有小道消息指張頌文會憑此角提名「最佳男主角」，但結果入圍的是張譯，對此，許多網友為張頌文抱不平，紛紛狂罵：「反派不讓上桌嗎？」