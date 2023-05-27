娛圈單打︱性虐舞女重口味　哈比美人終上位

無綫新劇《一舞傾城》繼續帶來重口味話題，飾演舞小姐的鄺潔楹（Judy）憑着一場陪練馬師上船過夜性虐戲，成為網民談論焦點。身高只有155cm的Judy嬌小玲瓏，常被恥笑為「哈比人」，但其實小妮子樣貌甜美，加上肯捱肯搏，終於慢慢上位。

該場性虐戲，Judy身穿性感低胸短裙上陣，在床上被五花大綁動彈不得；完事後滿身傷痕，激動爆喊，簡直我見猶憐。演技進步神速，獲讚夠放夠搏，不少網民更推舉她是全劇最索女演員。

不說不知道，Judy是富二代，家住大埔獨立屋，畢業於美國西雅圖大學商業經濟學系，回港後曾從事業務分析師，但因為不喜歡刻板工作，2016年毅然加入TVB。主持J2旅遊節目《3日2夜》及客串《愛‧回家》表現突出，受到賞識，繼而加入《學是學非》成為「是非精」一員，並逐漸多了拍劇機會。例如《新四十二章》中，她以爆炸頭示人，造型盞鬼，打破了外界以為女演員一味要靚的偏見。

富二代的家庭背景讓她生活無憂，全情追夢之餘更是瓣數多多，包括開網店賣曲奇、投資健身室、推出嬌小女生服飾品牌，以及涉足加密藝術品市場，非常有生意頭腦，被譽為四料老闆娘。

Judy現年30歲，正是當打之齡，更有機會參演重頭劇《新聞女王》，前途無可限量。靚女梗係多人追，難得的是她幾乎零緋聞，原來她與經營酒吧的富二代男友拍拖已經兩年幾，感情穩定。小妮子自言不是戀愛腦女生，事業為重，盼演藝之路可以走得更遠。