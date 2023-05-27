東方日報C1：梁敏巧捲國際騙案　有人尋死

「東張女神」梁敏巧捲入大型詐騙事件，有不法之徒盜用其照片開設社交網帳戶於印度瘋狂呃錢，受騙人數超過600人，涉及金額高達470萬港元，有苦主更因而自殺！由於事態嚴重，她正考慮報警備案。而不少圈中人如葉蒨文、江嘉敏亦曾遭騙徒利用，手法層出不窮，防不勝防！

梁敏巧（Maggie）日前在其社交網發現一些奇怪留言，有人連續指罵她欺騙很多印度人，她查看對方的社交網，發現對方已多次發文公開其「罪狀」，才知有人盜用她多張照片開設社交網帳戶，又製作合成照為某間公司宣傳，藉此四處行騙，游說別人投資虛擬貨幣，從而騙財！

擬向國際刑警求助

Maggie在無綫節目《東張西望》中，聯絡指控她的苦主B小姐並進行視像訪問，B小姐始知Maggie也是受害者，又反問她是否有兒子，原來「假Maggie」曾自稱育有一子。B小姐詳述受騙經過，稱有人給她「假Maggie」的電話及社交網帳戶，表示只要付出1,000盧比（約95港元）便可以賺大錢，初時她的確獲利，故呼朋喚友參與，投資額亦愈來愈大，最終「假Maggie」失蹤，B小姐與其團隊合共約200人被騙，大部分人損失500至1,000美元（約3,916至7,832港元）：「我個人損失了1,500美元（約11,750港元），『假Maggie』騙了很多印度人，令很多人有情緒問題，很多人因為她而自殺！」B小姐的團隊聯同其他受騙的印度人超過600人，涉及款項估計逾60萬美元（約470萬港元），她計劃採取進一步行動，向國際刑警報案。

對於無辜捲入詐騙事件，Maggie昨日受訪時相當無奈：「之前收過粗口訊息叫我還錢，以為只係奇怪嘅人，直至呢個人出現先知咩事。（有人受唔住刺激而自殺，會唔會好不安？）聽到都好心痛、好唔開心，希望騙徒唔好再呃人啲血汗錢。（下一步有咩行動？）會喺社交平台出聲明，同埋考慮備案，因為唔知有冇人用我張相喺香港行騙。」

葉蒨文江嘉敏被利用

除了Maggie外，有份拍攝處境劇《愛．回家之開心速遞》的葉蒨文亦遇過類似情況，她說：「早排有人用我啲相開咗個社交網帳戶，周圍同人講佢哋中獎，仲要喺我本身個社交平台留言同我啲Fans互動，好多人同我講同埋舉報佢，所以過咗幾日，佢個帳戶已經唔存在，好彩冇人受騙或者損失咗啲乜。」她寄語大家審慎思考放上網的資料：「所有公開分享嘅嘢都存在一定風險，要好好保護自己。」

另一女藝人江嘉敏亦曾被冒名開設社交網帳戶，她說：「佢專向我啲Fans落手，搵佢哋傾私人事，但本身我同Fans有群組，佢哋向我求證，問我係咪私訊佢哋，我話完全冇咁嘅事！我嘅社交網有認證藍剔，都呼籲佢哋唔好向唔識嘅人透露個人資料同有錢銀轇轕，之後我出Po澄清專頁得一個，Fan Club亦Tag晒邊啲先係真，等大家有警覺性。」

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