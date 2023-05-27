歡度小長假　毛孩放電好去處

來到3天小長假的第二天，補完眠叉足電之後是時候出門走一走，要說平日工作繁忙沒有太多時候陪伴家中毛孩，餘下的兩天不如帶牠們出去玩補數啦。

【寵物嘉年華】

想以低價為毛孩及家中置入新品？由即日至6月30日MegaBox舉行寵物家品節，網羅了全港各式各樣的家居用品及寵物產品，並推出低至HK$1起或1折限量貨品。於今、明兩日（5月27至28日）更有全港首個「MegaBox家品節暨寵物嘉年華」，場內活動包括多個寵物互動區、寵物市集、領養活動、講座、寵物甜品工作坊等，顧客消費滿不同的指定金額可換取「嘉年華 Fun Pass」1張及寵物用品，前者含攤位遊戲券2張、即影即有相片券及總值超過$600的商戶優惠券，隨時贏走寵物用品，活動超豐富。

【寵物共享花園】

想讓毛孩盡情放電？不如到位於大埔市中心的大元商場把2萬呎平台花園升級而成的「Play Eat Tai Yuen」寵物共享花園玩下啦，其設有多項寵物友善設施，由即日至7月30日更會舉辦「Play Eat Tai Yuen Pawty」主題活動，特設4個色彩繽紛的巨型美食裝置讓大家邊玩邊打卡。指定周末更會與多間寵物慈善機構合作，舉辦一連串寵物主題活動，活動包括「愛寵攤位遊戲」、「星級寵物學堂」、「帶牠歸家」寵物領養日及「毛孩萌照拍攝」，另在活動期間，商場內將放置寵物用品回收箱，大家可以將洗淨而沒有破損的寵物用品捐贈給寵物慈善機構，幫助被遺棄的動物。