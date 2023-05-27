雨季來臨　嚴選時尚雨靴

下雨天也要穿得有型！如果不想被雨淋濕變得狼狽，最佳解決方法就是將身上容易碰到雨水的地方換成防水裝備。暴雨時對鞋超容易入水，然後就會「噏住」雙腳一整日，極度不舒服。適逢雨季，大家需要入手一對防水的雨靴，現時市面上的雨靴不再是一種款式與色調，而是有更多的設計選擇，輕易搭配出雨天時尚造型。

匠人手製橡膠靴

戶外服飾品牌AIGLE最經典的就是來自法國匠人手工製造的橡膠靴，由一開始的全黑橡膠靴，到現在設計出不同顏色與細節點綴。這次推出的全新天然橡膠靴MYRICA是以熱門款式MISS JULIETTE的廓形為藍本重新設計，將之前優雅、女性化線條的風格改為更隨性，增添了中性利落感，同時也符合現代都市人的簡約風格穿搭，更易於不同場合的配搭。

經典防水軍靴

法國軍靴品牌PALLADIUM推出了橘標防水靴PAMPA TRAVEL LITE+ WP+的新奶茶色，充滿夏日山系感，鞋款設計防水輕身同時也考慮了實用性功能，加入快速綁帶系統，讓大家游走於潮濕山路更輕鬆。另外，更有環保別注款式PAMPA RCYCL LT+ WP+ Z，由防水塗層布面至內層透氣防水科技薄膜都使用了再生物料打造而成，在時尚之餘亦強調了可持續的重要性。鞋面、鞋帶、鞋身織帶皆使用 100%再生 PET 製成，輕量外觀設計減少了15%的橡膠浪費。

時尚造型必備雨靴

說起雨靴，腦海中會出現Hunter的雨靴設計，即使對名字沒有印象，也會或多或少看過明星或路人穿過。擁有百年曆史的英國品牌是不少人雨天時的首選，即使是經典款的雨靴，大家也可以找到多種顏色的設計。無論是純色搭配，還是拼色設計，都十分時尚。尤其是及膝長度的高筒雨靴，可以遮蓋腿型的不完美，還能從視覺拉長雙腿。因此不少時尚名人即使在不下雨的天氣，都會穿着搭配服飾，經典設計讓人愛不釋手。