爆操女神︱陳婉衡翹臀傳授！瑜伽達人Krystal一招練出健美線條

上集介紹過打造完美翹臀的腿推（Leg press）動作，不過想練蜜桃臀豈止一個動作呀！今集《大家樂特約：爆操女神》就請來了星級導師陳婉衡（Alycia），還有身兼KOL及瑜伽達人的Krystal，再教大家多一個動作，而Alycia會由淺入深介紹了硬舉（Deadlift），有效強化下肢與下背肌肉，最適合長期久坐不動的都市人去做，更可練出女士夢寐以求的翹臀呢。

Alycia表示硬舉主要針對後背、蜜桃臀及大髀幾個部分，首先準備動作，打開雙腳同膊頭差唔多闊，雙手則擺在槓鈐桿出面，她再三強調臀部要向後，似一個鞠躬動作，把膊頭轉向後夾緊背脊，保持腹肌用力，上昇的時候用大髀撐上來，然後慢慢放下，雙手依然保持垂直。Krystal做完一次後，Alycia提點她留意硬舉上來後，膝蓋應盡量伸直，切勿鎖緊膝蓋，否則會令關節受損，而落去時不要抬起頭，要順着腰一齊落。

對於第一次做硬舉的Krystal，Alycia就指做得好好，一講完就明白樣去做，因此覺得Krystal很有潛質。Alycia再三強調一次要「執靚」姿勢，如果覺得太容易的話，才「加餅」提升訓練強度，至於加多少重量最適合，其實做12至15下左右，發覺最尾幾下真的很掙扎，其實這個重量就差不多了。

場地：Snap Fitness （San Po Kong）