MIRO見面會︱鏡粉激讚抵睇　MIRROR晒綵排花絮

人氣男團MIRROR的首個官方粉絲見面會，在一遍爭議聲中終於舉行，MIRROR Official Fan Club今年5月成立1周年，今日（27日）在啟德郵輪碼頭舉行的《Hi！MIRO！見面會》，MIRROR同粉絲傾偈及玩小遊戲，一齊慶祝Fan Club 1歲生日。昨日（26日）MIRROR各子先行踩場，視察環境，Anson Lo在場內自拍時，碰到Jeremy，Jeremy掩嘴傻笑，Edan亦拍下跟Ian一同踩場，之後各子與工作人員並舉行切燒豬儀式，由隊長Lokman負責操刀切豬，Edan興奮得留言讚「楊生好嘢！」今早約7時，姜濤、Anson Lo、Edan等紛紛在社交網限時動態中報告出發動態，整裝待發出席見面會。

今日的粉絲見面會共有3場，分別在12點、2點15分及4點半3個時段每節約1小時，每場容納約1,200 位MIRO，3場總共招呼約3,600人入場，另持網上直播門票，就只能收看第3場見面會。

事前歌迷會公布9大嚴禁事項，對應援物、燈牌和相機等的大小有嚴格要求，及不能攜帶自拍棍，現場粉絲都好聽話，未見有人違規，Anson Lo、姜濤、Edan、AK 、Alton的應援隊都落力吶喊，Anson Lo應援吶喊「教主，有我陪住你，一起走下去，Yeah！」姜糖應援「姜濤Good Show！」、Alton應援「王智德，永遠支持你Yeah」、Tiger和Anson Kong的應援團則較斯文。有MIRO粉絲覺得付480元出席見面會好值得，及安排得好好，現場有兩名執法人員戒備。