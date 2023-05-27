内地頂流男星白敬亭　現身五月天演唱會　粉絲：不知道該看誰

暌違4年，台灣天團五月天再次開啟巡迴演唱會。先是今年4月在香港開演唱會，得到一大批粉絲支持，如今更是飛到北京，開始了為期3天的演唱會。

沒想到在五月天的演唱會現場，竟然意外捕捉到內地頂流男星，他就是被內地傳媒稱為「四大牆頭」之一的白敬亭，其他的「四大牆頭」分別是吳磊、劉昊然和易烊千璽，足以見白敬亭的受歡迎程度。此稱號的由來，是因為四人經常有令粉絲們宛如牆頭草一般，產生心動和爬牆的衝動，而被稱為「四大牆頭」。

昨日（5月26日），有網民在社交平台分享，在看五月天演唱會時，發現白敬亭就坐在她的身後，并表示被電暈了。只見照片中的白敬亭，只是簡單穿着黑色T-shirt，戴着黑色口罩，十分專注地聽五月天唱歌，卻難掩他的帥氣，看了照片的粉絲表示：「一張票追兩個星」和「不知道該看誰了」。

被粉絲認出來后，白敬亭也大大方方接受拍照。由於白敬亭非常親民，從照片上看彷彿就在身邊，甚至有女粉絲回覆：「這跟坐他懷裏有甚麼區別？」看來即使被爆出與女星宋軼的戀情，白敬亭的人氣也絲毫不減。

看來明星追起星來，也不遑多讓。前段時間Angelababy也特地跑去看BLACKPINK演唱會，甚至有網民笑言：「為甚麼你們看演唱會都是遇到白敬亭，楊穎，而我遇到的是杜海濤。」