西式新味　新店風格多樣化

每次有新餐廳開幕，總有種要先吃為快的衝動。近日又有多間西式主題餐廳登場，除意大利菜系，還有惹味和富特色的墨西哥和黎巴嫩菜，每日換一間試菜，保證日日有新意。

高級意菜

意大利菜在香港相當普及，除了親民小店或連鎖店，高級餐廳也愈來愈多，剛於中環開設的意大利餐廳KONTRASTO，意大利籍主廚Fabiano Palombini曾在歐洲、北美及亞洲等地的米芝蓮餐廳工作，為客人提供傳統和創意兼備的嘗味菜單。冷盤Caviale以鹹蛋黃配魚子醬，再加點布拉塔忌廉泡沫和阿馬爾菲海岸出產的檸檬，鮮香清新。以家鄉阿布魯佐地區泰拉莫懷舊菜作靈感設計的Virtù，混合螺絲粉、粗管通粉、長通粉、大煙斗粉和鋸齒麵等，再配繽紛的龍蝦、小龍蝦、紅蝦和醬汁，搶眼又美味。主菜則有野生龍脷魚及和牛做主角，各有風味。特別是餐廳支持可持續發展及幫助本地農民作目標，選用本地蔬菜入饌，更有意義。

墨西哥熾熱風味

Taco可以說是墨西哥的代表食物之一，其實當地還有不少特別美饌。中環新開的墨西哥餐廳Uncle Miguel，以街頭藝術風格布置，水泥牆身配人像圖案，別具特色。主廚是墨西哥原住民，大推北部和中部美食，北部美饌就有芝士餡餅、烤肉等，中部就有辣肉餡捲餅和檸檬汁醃魚等，特別推介包羅萬有的墨西哥夾餅拼盤，內有5款餡料，再來一客仙人掌沙律更完美。享用美點的同時，配搭用龍舌蘭調配的雞尾酒，以食物和美酒感受墨國之美。

黎巴嫩料理

本地經常有少見菜系供應，讓客人大飽口福。中環的黎巴嫩餐廳Sumac早前經過大翻新，無論裝潢、菜單和飲品都煥然一新。餐廳以灰色配酒紅設計，還設有戶外區域，讓客人感受異國風情。菜式方面，會有黎巴嫩直送食材入饌，軟滑鷹嘴豆蓉、紅椒核桃醬配比得包最合襯，招牌沙律Fattoush選用多款蔬菜，再加薄荷葉和石榴籽，淋鹽膚木油醋汁，酸爽開胃。大蝦菜式有Shrimp Provencal和Shrimp Fatteh，前者加大蒜和芫荽爆炒，後者配乳酪、烤茄子和鷹嘴豆等製作。其他主菜還有烤鱸魚Sayadieh、炭烤雞Charcoal Grilled Chicken和集多款肉類的炭烤拼盤，最後以開心果味的Pistachio Mafroukeh和酥油糕點Baklawa作結，讓人恍如置身當地用餐。