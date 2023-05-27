大S遭質疑精神出軌　汪小菲力撐「她是好人」後秒刪

台灣女星大S控告前夫汪小菲，早前就要佢依照離婚協議支付750萬台幣（約190萬港元）元生活費，並向法院申請強制執行汪小菲財產，依家再「追加」要求200萬台幣（約51萬港元）子女扶養費、500萬台幣（約129港元）違約金，申請強制執行700萬台幣（約180港元）元，即共要討1,450萬台幣（約375萬港元），並請法院將汪小菲先前提存嘅165萬台幣（約42萬港元）擔保金先畀佢，並獲台北地院批准。汪小菲同前妻幾個月嚟不斷隔空互踩，又愛又恨嘅態度又再有大逆轉！

大S因同汪小菲嘅生活費等官司，令網上出現各種網路傳言，今日（27日）網上更瘋傳早喺大汪離婚之前，大S就曾數次用私人帳號喺具俊曄多篇發文底下留愛心符號，質疑大S喺離婚前就已經精神出軌，但截圖無法辨別真假，同時亦有大批網友因此齊聲撻伐，估唔到本身係「反S一族」嘅汪小菲再再再次轉軚。

汪小菲喺此時「緊急救援」，今日發文表示：「大S是我兩個孩子的母親，也是我的前妻，她不能被你們說成這樣，請所有說我們的媒體別再說我們了，別再關注我倆了，她是個好人，這十幾年我知道。」不過佢隨後就急Del發文，令網友摸不着頭腦。