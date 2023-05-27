連詩雅屋企煮飯仔食肥咗　冧爆收陳家樂自製心意卡

藝人連詩雅（Shiga）今午（27日）到中環出席慈善活動，席間她對陶瓷製品愛不釋手，她說：「知道係啲殘疾人士整嘅，佢哋真係好犀利。幾年前我上過1、2堂，依家好想再試吓。」她直言想與老公陳家樂齊齊試玩：「其實每年自己生日，都想同佢做啲DIY，睇吓今年會唔會有機會整吓陶瓷。」

她冧爆指曾收過家樂自製的心意卡，問她想收卡還是鑽石多點，她說：「其實我好簡單，收卡已經好開心，咁我都有整過蛋榚畀佢㗎。」她又直言近日開始迷上「屋企嘢」：「唔知係咪年紀大咗，愈嚟愈喜歡家品類，粉絲都好鍾意送廚具畀我，亦多咗喺屋企煮飯，因為覺得健康啲。（最叻煮乜？）試過過節整花膠炆冬菇，我煮西餐叻啲，反而蒸魚唔係好得。（好賢良淑德。）我唔知自己係唔係，不過希望照顧好身邊嘅人。」

當問到家樂是否食「住家飯」增磅，Shiga說：「佢食極都唔肥，反而我就因為煮飯試味而肥咗。（整愛心飯盒畀老公？）冇咁忙嘅話，我都會為佢準備，好似早排佢拍劇，都有煲湯畀佢，佢都有請身邊嘅人飲，不過我煲得唔夠大煲。盡量啦，不過我希望嚟緊都Keep住自己事業型女性嘅身份。」