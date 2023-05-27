《勁歌金曲》再進化　張敬軒為《勁歌金榜》打頭炮

隨最後一集《勁歌金曲》-《勁歌43年情‧讓音樂高飛》圓滿落幕，無綫翡翠台今晚起將一口氣推出三個全新音樂節目，分別是由今晚 （27日）起逢周六晚11點播出、由許文軒擔任主持的《勁歌金榜》；29日起逢周一至周五晚深夜播出的《MUSIC BREAK》；及6月4日起逢周日晚10點半播出、由冼靖峰（Archie）及潘靜文（Sherman）擔任主持的《J Music》。

今晚（27日）打頭陣播出的《勁歌金榜》，金榜上榜歌曲名單將由原本的10個增至20 個，主持許文軒除負責報榜外，還會訪問來自不同地方、音樂界別及年齡層的歌手，透過專訪分享音樂大小事，希望能帶出「香港仲有好多高質素音樂」的重要信息。頭炮接受許文軒訪問的是張敬軒（軒仔），向來搞笑的軒仔除了會大玩「難題二揀一」，更會分享創作歌曲靈感來源、踏入40歲後人生觀的轉變，及在倫敦開演唱會及拍攝MV的點滴及趣事等。

談到能在倫敦的Royal Albert Hall舉行演唱會，軒仔坦言對於音樂人是重要的里程碑，他還分享了完騷後一個感人又勵志的小故事：「場館館長特登嚟後台同我哋講，話發現華人觀眾相當好，一件垃圾都冇留低，好有禮貌同好乾淨。」