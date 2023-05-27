黃心美讚爆姜濤勤力　拒代答黃心穎工作安排

藝人黃心美為J2節目《超級毛特兒大賽》擔任神秘嘉賓，並帶同14歲大的愛犬Bacon現身，透露狗狗視力逐漸退化，故趁牠尚能看得見時期帶牠放眼世界，更指現時自由身，參與無綫節目不成問題，還表示入行第一份工作乃無綫娛樂新聞台主播：「我同許文軒、周奕瑋佢哋識咗好多年，趁今日活動敍舊，平日少啲機會見到。（會唔會接多啲無綫工作？）都係等經理人安排，佢會幫我揀適合嘅工作，我就好想參與同狗狗一齊去旅行嘅節目，好想同啲監製自薦。」

談到妹妹黃心穎男友泥鯭早前與姜濤粉絲網上罵戰，心美表示：「我冇睇到個頒獎禮，之後有睇到個聲明，喺我認識嘅姜濤係好勤力，對工作有要求，希望唔好畀新聞影響到，至於泥鯭呢，件事發生後我見過佢一次，冇八卦，佢係大人會自己面對。（阿妹躺着也中槍，心情有冇受影響？）佢冇乜嘢！（佢會唔會再出歌？）我唔想代答佢嘅工作事，所以都交番畀佢自己答啦！」

而妹妹黃心妙昨日（26日）於社交網晒慶祝40歲生日的照片，心妙透露於5月20日生日當日與一眾親朋戚友到遊艇開P，身為壽星女的她穿上低胸透紗裙，似足出嫁一樣，大派福利，而黃心美同黃心穎就相對比較密實，避免搶風頭！