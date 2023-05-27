車迷喜訊！愛快‧羅密歐重返香港市場

向來以高尚、熱血及運動性能見稱的意大利汽車品牌 -- 愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo)重返香港市場。所屬的Stellantis N.V. 集團已委任意鋰駿汽車有限公司(Azzurri Automobile Limited) 為Alfa Romeo香港和澳門的獨家進口商和經銷商。

Alfa Romeo香港在新聞發布會上，不僅帶來屢獲殊榮、意大利製造、秉承品牌傳統DNA 的新款Giulia和Stelvio，還宣布設於灣仔告士打道的全新Alfa Romeo 陳列室將於在6 月下旬開業，而位於葵涌獲集團認證的多品牌售後服務中心亦將於8 月投入服務。為了慶祝這歷史性時刻，廠方特別為香港市場度身訂造了 Giulia GTS Q2 和 Stelvio GTS Q4 兩款特別版，即日起開始接受預訂。

Giulia GTS Q2 和 Stelvio GTS Q4 皆採用沿於Quadrifoglio版本、由與賽車級別看齊的超輕材料組成的Giorgio專利平台構建，提供更低的重心及50/50 前後重量分布。後驅的Giulia GTS Q2 ，配備Alfa Q2 限滑差速器；而全時四驅的Stelvio GTS Q4 則多配備附有主動分配功能的Alfa Q4 四輪驅動系統。兩車型同搭載 2.0L渦輪增壓引擎，最大馬力和扭力分別280hp和400Nm，0-100km/h 加速時間俱為 5.7 秒，最高時速分別為 240km/h 及230 km/h。 特別版備有的升級設備包括：同級獨有碳纖維傳動軸、附有手提電話連接的 Harman Kardon Sound Theatre 影音系統、全景式前後天窗、更大面積皮革內飾（僅限 Stelvio GTS Q4）等。