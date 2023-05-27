Winka@COLLAR唔敢再拍拖：我驚會傷害對方！

現年25歲的COLLAR成員Winka（陳泳伽），推出首支單飛作慘情歌《一手造成》。日前她接受電台節目訪問時，對於新歌唱出與前度的六年情的結束因由，她不諱言錄音時需要「自虐式」，看着與前男友相處片段才能更投入：「邊唱邊回憶，係會哽咽，但會更投入。」

兩年前參戰《造星4》，Winka曾自資以獨立歌手派過兩首歌上台，所以今年被選中與隊員Marf同時單飛及派歌，她早已了解沒資格候選「叱咤生力軍獎」，亦無懼與好姊妹比較：「外間嘅比較在所難免，但我同Marf之間都明白唔存在任何比較，佢走型格路線，我較適合唱慘情歌，冇資格角逐新人獎，亦唔覺比人蝕底，因我從冇企圖拎獎，而我同團隊一早知冇資格，做嘅音樂就更純粹。」

成長於綜援貧困單親家庭、母親又是情緒病患者的Winka ，中五就要輟學邊賺錢養弟弟邊追音樂夢，於COLLAR中被喻為「長氣擔當」出名坦白率直，從無懼將身世跟外人分享，但宣傳新歌不斷重提往事又多次剖白了跟6年同居男友分手經過，卻被網民圍攻她賣悲慘同消費舊情，她承認為此感到迷惘及矛盾，再被問到跟前度到分手，Winka說：「我只想講人去到某階段看法唔同咗，兩個人步伐唔一致就有很多衝突。依家好多人認為我講太多，好尷尬亦令我反思，到底應唔應喺人前人後兩個樣？所有問題，我可以好官腔答，但我覺得個唔係我，大家又會唔會鍾意變官腔嘅我？我好想攞到一個平衡，好多人唔係一開始接觸我至今，不太了解我嘅性格，我一說太多就會讓人感覺我口沒遮攔，但清楚我嘅人就會明白我，我想調整，但我又唔想被磨蝕得太圓滑，就變了冇特色。」

談及自己處理上一段感情的缺點，她續說：「我有很多唔好，亦有唔成熟嘅地方，我真係太長氣了！因對方係我重視嘅人，經常囉唆該點樣點樣，我出發點想為對方好，但最終讓人有Hard Feeling！」節目中，Winka直認現在有追求者，但還不敢展開新的關係：「就係因為發覺自己唔夠成熟，最近真係唔敢進入另一段關係，因為唔清楚自己會唔會做啲咩傷害對方，亦唔知人哋可唔可以接受到我依家嘅工作，所帶畀佢唔安全感。太快認定對方最終混吉，又會傷害人。」

她坦言希望再次拍拖就可以行到最後，至於今天的理想伴侶條件：「對方最重要有自己想法，清楚自己想做乜，有清晰人生目標，對人生或生活要有態度；另外，我亦希望對方能似我咁多嘢講，咁就可以同佢一齊討論傾偈。」