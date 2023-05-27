五月天北京鳥巢開騷　20場喪吸200萬觀眾創歷史

台灣天圑五月天終於「飛」到北京鳥巢與10萬歌迷重聚，由5月26日起至6月3日挑戰兩周6場刷新紀錄，首開先例雙主題，同時亦是天圑第7度於鳥巢開唱創下20場200萬人的前人未達之壯舉，為天圑煌演唱會歷史再創締造偉績，邀請到白安任嘉賓合唱《人生海海》及《OAOA》。

成員瑪莎興奮地和歌迷問好：「謝謝所有的朋友對五月天不離不棄，然後再經過一千多天的時間之後，還願意跟五月天在這麼大的場地跟我們一起唱歌聽我們唱歌，心裏有很多的感動。」怪獸對歌迷說：「沒想到過了這麼多年，你們都還在，謝謝你們又把鳥巢塞滿了！謝謝你們又來支持五月天了！」石頭也一一問候大家：「很想你們！很想你們！這麼多天、這麼多年，大家有沒有變高變帥、變漂亮？還是變瘦了一點變胖了一點？但感覺大家年紀都大了一點對不對？但是，經過這麼久我發現鳥巢的朋友們你們都變得熱情了一點。」

在開唱前一天，五月天也於網上公開徵點歌，邀請歌迷直接留言點歌，唱着歌迷的愛的歌，其中有歌迷留言提及，和男友第一次來聽演唱會，希望她老公（五月天）可以唱給她聽，怪獸打趣笑說：「那我們也有一個卑微的要求，老公唱歌男友耳朵摀起來。」最後全場10萬歌迷和五月天一起大聲合唱《天使》，場面溫馨。

冠佑和北京的叔叔也許久不見，他透露日前一到北京就是先去看住在北京的叔叔，他說：「鳥巢沒有屋頂，今天叔叔也有來，我希望今天在場的所有人跟五月天一起唱歌，讓北京充滿五月天的歌。」阿信說：「我們要感謝感到現場跟我們一起度過寶貴時間的大家，不管是場外、搖滾區，即便這次沒有辦法第一時間看到五月天演唱會，但五月天依舊是會常常回來的。