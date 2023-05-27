阿Mo尿道感染發高燒　膀胱肌肉回復正常便可除掉尿袋

男團MIRROR去年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（27日）他發出第44封代禱信。

代禱信內容如下：

*(一) 啟言 (阿Mo)*

1) *「尿道感染」*

a) *(感恩)* 過去幾天因感染而發高燒，當時還未能確定是甚麼，但憑著教授豐富的經驗和診斷，很快便知道是尿道感染，感謝上帝，立刻處理到位。

b) *(禱告)* 祈求上帝保守阿Mo 能勇敢和靠神面對每一次的感染危機。

2) *「除掉尿袋」*

a) *(感恩)* 醫生教授們正朝著除去尿袋的方向入手，初步再測試膀胱的肌肉，雖然經過差不多10個月習慣使用尿袋的情況下，膀胱的肌肉仍是有反應呢。

b) *(禱告)* 醫生目標是能夠幫助他的膀胱肌肉控制，以至容量可以回到正常的大小便可以除掉尿袋。請為阿Mo這方面的肌肉控制適應，求神幫助他的機能反應禱告。

3) *「護理照顧」*

a) *(感恩)* 這幾個月以來的護理員雖變動頻頻，但仍有一位可以勝任穩定照顧阿Mo的。

b) *(禱告)* 求神預備護理照顧有心人，經過簡單的訓練後可以輕鬆地照護，可以暫時免去阿Mo和家人的身心疲累。

*MO 爸媽*

*1.「充當護理的體驗」*

a) *(禱告)*

過去兩週因為護理員分別因家庭和自己身體的問題而不能繼續幫助照顧，唯有暫時由家人分擔，請記念我們身心靈的應付。

b) *(體驗分享)*

i. *「晨早開始打仗心態」*

阿Mo需要每天早上七時起床拉筋，隨後護理與護士一起處理個人衛生、還要清潔…，最後吃早餐，完了已是10時或有多。隨即開始不同的治療到黃昏差不多6時才完結一整天的工夫 (當然下午1 時會有午飯和休息) – 護理的感受，打仗的心態。

ii. *「眼淚倒流到心裡的時刻」*

未能及時幫阿Mo解決需要，而弄至極度敏感的神經部位不舒服：如正確餵飯方法；移動身軀的位置；衣服鬆緊的拉扯；頭部和面部的搔癢；調較輪椅頭墊、手墊、腳踏位置等，微少移位的不正確都會使他感到不舒服…

iii. *「護理的磨合」*

要照顧一位頭腦清醒，但不能四肢活動的人，真的需要時間的磨合。在言語溝通上的理解 (聽多一個或少一個字都會誤會)，真的需要時間的磨合與溝通的理解。

iv. *「時間心力的調整」*

充當臨時照顧同時還有其他責任，更是求神加力，給與寧靜的心境，以至可以有質素的睡眠休息應付。