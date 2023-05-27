龍婷激罕談感情生活　直言視王菲為偶像

參加《中年好聲音》的龍婷接受電台主持人車淑梅訪問，她說2017年由瀋陽來港尋找機會，向問爸爸取了10萬元到香港，希望覓得歌手的工作：「心目中香港的娛樂事業蓬勃，但我到酒樓和跳茶舞的地方，竟發現自己是最年輕的歌手。彈琴的叔叔說：『算了罷，這行 10年人工都沒有變動。』我當時真的感到心灰。不過，至少我在唱歌時會忘記不快，有能量和開心也能感染聽歌的人，我願意去唱！」她曾為生活而任職侍應、售貨員、替內地朋友購買香港貨、在琴行當兒童聲學導師，不過她沒有正式學過聲學，只是向小朋友作出指導。

來港那年，她開始在西洋菜街唱歌，但沒有問人攞錢的感覺：「我沒有偷、沒有搶、沒有騙人，他們是甘心情願支持我的。我知在那裏唱歌並不長久，所以每次唱到最後一首歌，我都會很珍惜。我在西洋菜街找到很多愛和生活所需......（有否遇上狂蜂浪蝶？）遇到時我會立時變得冷冰冰，絕不會給他們機會。曾經有人在網上說了一些難 聽的說話，父母安慰我說不要緊，證明我有話題和走红，所以我沒有介意。」

直至2018年年中禁止在西洋菜街表演，她的街頭演唱生涯亦隨之告終，幸好當時被邀請參加中央電視台的《星光大道》比賽獲總冠軍，還參與了央視春晚表演，以為自己可以更上一層樓，誰知第二天的焦點落在都疫情上。

談到感情生活，龍婷說：「我把精神都放在工作上，我對自己要求很高，對伴侶的要求更高。我的條件就是對方要比我強，給我依靠，可以在大事上作主。我有想過將來有個伴侶，但一 切都要順其自然。」她的偶像是王菲，覺得天后唱歌好聽、太超班，自問沒有可能跟王菲一樣，但欣賞王菲的她思維通透，簡單而一針見血。