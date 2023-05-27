美少女十味　深溝釣你癮

釣魚可以陶冶性情，鍛煉出耐性，絕對係良好嗜好，而有魚穫嘅時候仲令人極為興奮，返屋企有魚加餸添，正呀！最近日本寫真界美少女十味亦愛上釣魚，不過佢唔係窮到要靠釣魚先可以食餐飽，而係為部戲咋！

細粒好波

正所謂麻雀雖小，五臟俱全，而好多日本寫真女優就話畀大家知，佢哋唔單止五臟俱全，上圍仲又大又圓，就好似和地司、小日向奏音咁，至於今日同大家見面嘅十味，如果要同佢哋鬥細粒亦唔會輸，因為今年24歲嘅佢，身高僅得4呎11吋，但係佢嬌小得嚟身材凹凸有致，上圍對E奶更係夠晒分量，仲彈力十足又堅挺，加埋肌膚細滑緊緻，認真係秀色可餐！而佢本身個樣生得精靈可愛，一對水汪汪大眼睛透出神采，認真迷人又銷魂！所以就算十味心口唔夠上述兩位女優咁勁爆，要比併吸引力絕對唔會輸蝕。

擔正演出

十味展開寫真女優生涯之前，曾經做過模特兒，直至2018年初次着上泳衣為雜誌拍寫真，因為關注度高而喺短短兩個月之內做過兩次封面女郎，喺選美活動「Miss ID 2019」中更獲得亞軍，認真夠晒威水！

除咗拍寫真，佢亦係藝能偶像組合「＃2i2」嘅成員，同另一位知名寫真女優天羽希純及另外兩外成員一齊喺舞台上發放青春能量。最近，十味更加踏入演藝事業嘅重要里程碑，終於一嘗擔正做女主角嘅滋味，主演青春勵志電影《放學後的釣魚人生》，當中講述佢被迫加入釣魚同好會，但係好快就其他女仔做咗好朋友，仲靠釣魚同維繫感情。睇落劇情都唔錯，希望部戲有機會喺香港上映啦！

十味近期除咗要隨組合四圍表演，亦密密進行寫真拍攝工作，如果大家想知道佢最近拍咗咩寫真，就要多啲留意其社交網喇！

Profile

年齡：24歲

身高：4呎11吋

三圍：33E-23-33