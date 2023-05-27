湯洛雯加速收身穿婚紗　 黃智雯：我冇咁幸福

藝人湯洛雯（靚湯）、黃智雯、吳岱融及盧宛茵等，今晚（27日）上現身電視城錄影節目《思家大戰》。靚湯收身準備影婚紗相似乎略有成績，被讚的她表現雀躍，但指自己不會以磅數為焦點：「離目標都仲有啲距離，但我唔會一次過勁減，咁樣瘦得嚟會好殘，仲有時間畀我一步步嚟。（仲有幾多時間先？）話畀你哋（記者）知，因為我哋有共識，我想留番啲小秘密，不過你哋咁叻，實check到嘅。」

她又指其實未知道馬國明檔期：「佢主演嘅《新聞女王》拍到6月中左右，不過公司已經通知咗佢緊接有新劇，只係詳情未定。（呢段時間你停工就佢？）我好想澄清自己唔係唔做，只係暫時未有人搵我，去年拍《隱門》出現嚴重失眠情況，覺得需要休息調理身體，點知一停就停到依家啫，我仲好渴望演戲當演員㗎。」

站在靚湯身旁的智雯同樣被記者追問婚期，她打趣：「我冇佢同馬國明咁幸福，近期工作好忙，其實拍完劇集《隱門》都未抖過，依家又排緊舞台劇，好考體能及記憶力，因為好多對白，要食合桃同黑朱古力去補腦。（未有打算結婚？）睇時間，不過我ready嘅。（有機會爬阿湯頭？）真係唔知道，哈哈！」

談到《隱門》預告片涉及男女關係與虐打戲，靚湯透露自己扮演的執法人員經常跟蹤及盤問他人，智雯即謂：「佢都有負責盤問我，劇中嘅佢好惡，同平日溫柔形象差好遠。我喺戲中畀扮演爸爸嘅吳岱融喪打，成套戲得陳展鵬保護我，而為咗逼真，可以嘅情況下我哋都親身上陣！」靚湯亦表示：「有場戲我都畀『爸爸』張國強喺街打頭，可以幫助情緒提升入戲，但就因為好痛打到留紅印，我真係好自然咁喊咗出嚟。」