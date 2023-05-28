【是日通勝】

農曆四月初十

癸卯年 丁巳月 丙戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、理髮

忌：作灶、移徙、除服

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：6、18、47

幸運顏色：白、金

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

金牛座：迎來有趣一天，出席社交場合有驚喜發現。

雙子座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

巨蟹座：易破財，出門時管好錢包，否則必有所失！

獅子座：小心駛得萬年船，行事愈謹慎愈不易吃虧。

處女座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

天秤座：擇偶不可只看外表，品行差必須避之則吉！

天蠍座：運氣好得令人羨慕，宜低調，勿得意忘形。

人馬座：迎來好運一天，懂得感恩，心情會更加好。

山羊座：別把不快的事放在心上，以免負能量太多。

水瓶座：無力改變現狀，與其抱怨，不如學習適應。

雙魚座：別想那麼多，平常心看得失，煩惱少好多！

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）鼠 正財旺

（跌）龍 是非多

鼠：正財運不錯，參考家人意見，利多於弊。

牛：太固執沒好處，易與身邊人發生爭拗。

虎：多展露笑容，別人願意親近，有助增運！

兔：多出席聚會，易結識志趣相投的朋友。

龍：是日沖煞，易捲入紛爭，做事要三思。

蛇：冷戰傷感情，對待伴侶要多一點包容。

馬：投資有斬獲，財源滾滾來，喜出望外。

羊：誠信要緊，對別人的秘密要守口如瓶。

猴：默默為親友付出，可感受到家庭溫暖。

雞：人際關係欠佳，誤會和是非接連發生。

狗：口福不淺，但注意食量，小心身材走樣。

豬：緣分就在眼前，單身者不要輕易放過。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

容易成功的姓名

好的名字能在人生的各個階段起到輔助、錦上添花的作用，而名字又寄託着家長對孩子的期盼和祝願，甚麼名字的人更易成功？

‧名字中帶11劃——興家立業

特點：足智多謀、恪守信用、穩健踏實，行事多順利，能享受到上天庇佑。在人際關係方面有着圓滑的處事手腕，在內能與長輩晚輩相處得宜，在外能結識到眾多好的人緣，最終憑藉努力興家立業，帶家庭走向富裕的道路。

‧名字中帶24劃——金錢豐盈

特點：才略智謀出眾，意志堅定，具有文學和貿易的天賦，在事業上成就非凡，容易獲取大筆財富，能夠不依祖業而立身，使父母和下一代輕鬆過上富裕生活。

‧名字中帶31劃——可享清福

特點：溫良平靜，眼光長遠獨到，對每件事有不同見解，具有領導才能，可憑藉自己驚人的能力博得名譽和榮華富貴，到中晚年的時候可望幸福，享受清福。

‧名字中帶47劃——權威進取

特點：可享天賦的幸福，身邊的朋友大多非富即貴，事業方面易得友人幫助成就大業，即使遇到困難，進退得宜，有給予子孫福祿的吉運。