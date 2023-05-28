娛圈單打︱大美人見縫插針　黐洋人密謀翻身

好一個范冰冰！儘管因為瞞稅而遭天價罰款、事業一鋪清袋，但她並無意志消沉，這些年千方百計謀復出。內地此路不通，便使出未成名前最拿手一着──喪跑外國紅地氈！法國康城影展舉行得如火如荼，冰冰當然不能錯過，單是晚裝造型已起碼有10款，美艷動人，謀殺記者菲林！

最搶眼球不止是冰冰的性感造型，而是她竟然泊了個大碼頭，與美國創科大亨馬斯克（Elon Musk）媽媽Maye Musk手挽手出席電影首映禮。但見二人老友鬼鬼，雞啄唔斷，更加一齊搭車兼嘟嘴扮錫錫。有指冰冰欲借此躋身荷里活再創一番事業，但二人如何搭上，外界不知究竟，只能對冰冰「見縫插針」的打不死精神寫個服字。

事實上，往外國影展跑，向來是冰冰的「撒手鐧」，過去還未成名，她便老是常出現，並以誇張性感造型示眾，不請自來。總之不理好醜，但求見報。今年3月舉行的奧斯卡金像獎，她同樣閃爍登場，以一身Deep V晚裝現身，卻遭內地「小粉紅」開罵，批評她「逃稅逃得光明正大」、衣不蔽體成何體統，但她一於少理，繼續在國際場合孔雀開屏。

這種打不死的韌勁，冰冰發揚光大，此後內地不少暗星亦爭相倣效。反而香港女星鮮少這般主動求見報，在這方面，港女顯然矜持得多。

冰冰咁搏殺實在不難理解。想當年事業如日中天，卻因瞞稅而一晚玩完，當然不甘心；何況她已經41歲，再不趁「最後的青春」翻身，年老色衰便更難翻身。一旦成功升格為荷里活女星，便可衣錦還鄉，聲價十倍。