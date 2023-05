周冬雨輸獎贏口碑　情慾戲全球片商爭住買

「三金影后」周冬雨和內地百億票房小生劉昊然合演的電影《燃冬》,入圍角逐今屆康城影展「一種關注」單元,兩部內地影片包括《燃冬》均捧蛋,但於電影中3度「出征」周冬雨、露股上陣的劉昊然未有白費氣力,皆因電影口碑佳極佳,成功售出多個國家及地區的發行權。

《第76屆康城電影節》的「一種關注」單元頒獎禮在香港時間前晚舉行,最後由導演Molly Manning Walker執導的英國電影《How to Have Sex》奪全晚最高榮譽「一種關注」大獎,摩洛哥導演Asmae El Moudir則《The Mother of All Lies》獲導演獎,比利時電影《AUGURE》奪「New Voice Award」,而摩洛哥電影《Les Meutes》獲評審團獎,惟周冬雨與劉昊然主演的《燃冬》,以及朱一龍孭飛的《河邊的錯誤》兩部內地電影均落敗。

美國媒體讚最佳影片

《燃冬》是周冬雨和緋聞男友劉昊然第2次合作的作品,由於他們未有否認拍拖,加上連日來雖然在康城刻意保持距離,但也忍不住偷望,「此地無銀」的做法更令戀情增加可信性。日前該片在全球首映後,爆出劉昊然在片中3次肉搏周冬雨,分別在浴室等上演尺度大膽的情慾戲,更有傳男方露股上陣。有網民笑言初踏康城的劉昊然雖「出征」失敗,但起碼贏了女友周冬雨!

雖然該片在康城捧蛋,但口碑和反應甚佳。據美國《Variety》報道,指《燃冬》在數日內獲歐洲及亞洲等買家歡迎,已售出韓國、意大利及希臘等地的發行權,而美國媒體《The Hollywood Reporter》更盛讚該片是本屆影展最佳影片之一。