王一博怒發聲明抵制滋擾　狂迷機上開拖跪地示愛

人氣沖天的內地小生王一博是非多多，除了被官媒批評是「絕望的文盲」外，日前在華表獎行紅地氈時更被發現「爆胎」，褲襠出現「裂縫」，昨日（27日）更透過公司發聲明抵制「私生飯」即侵犯私生活的狂迷！所屬的公司樂華娛樂發聲明，稱王一博被「私生飯」困擾不已，指私生飯不單在酒店守候，又找人闖入劇組，甚至多次到王一博的父母及朋友家騷擾：「在公眾場合圍堵藝人，屢次跟機、追車，並在機艙內尋釁滋事破壞社會公共秩序」，稱堅決抵制一切擾亂公共秩序的違規行為。有以上聲明，有指是有狂迷在機上鬧事有關。

有網民爆料指自己和王一博搭同一班機，在機上目睹一名女狂迷，隔空向遠處的王一博跪地表白及高叫：「我愛你！我愛你！殿下，受臣妾一拜！」由於該女狂迷持續高聲愛的呼喚，不單騷擾其他乘客，更令同機的粉絲不滿，認為是失禮偶像，即狂斥該狂迷。

更有消息指，該狂迷令另一名粉絲醋意大發，認為自己是王一博的未婚妻，對方不配做「臣妾」，兩人初時口角，繼而動武，最後驚動機組人員，報案求助，有指當時王一博只是戴着耳筒聽歌，對狂迷的行為零反應。大批網民熱議，除了說要抵制私生飯行為外，有部分網民借題發揮：「文盲聽到都搖頭的水平」、「海底撈打架、這就是街武打架，這次怎麼又是飛機又是現場的打架，他粉絲是有多麼熱衷於線下打架？」

未知是否被狂迷嚇怕，加上常常被滋擾，王一博昨日在發聲明後，在北京出席代言飲料品牌的發布會時，當主持問到有否想和粉絲一起做的事情時，他即秒回：「沒有！」令全場嘩然，網民笑指主持沒有「做功課」，崩口人忌崩口碗，此問題完全是觸動王一博的神經，也有網民卻說主持是借題發揮搞話題。