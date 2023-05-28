康城電影節賽果　法國女導演法庭戲奪金棕櫚獎乘機向政府發炮

《第76屆康城電影節》香港時間今日凌晨舉行頒獎禮，結果法國女導演Justine Triet執導的法國法庭懸疑片《Anatomy of a Fall》擊敗其他對手勇奪最高榮譽-金棕櫚獎！

今次康城史上第3位女導演執導的作品奪金棕櫚獎，Justine Triet由荷里活老牌珍芳達（Jane Fonda）接過獎座之後難掩興奮，影片故事講述由德國女星Sandra Hüller 飾演的小說家因丈夫離奇死亡而被控謀殺。Justine獲獎時借助頒獎台來抗議法國政府的緊縮計劃，包括大幅削減文化計劃和養老金改革，這些近期都引發了全國性的抗議。

至於賽前被睇好獲金棕櫚獎的芬蘭名導雅基郭利斯馬基（Aki Kaurismäki ）新作《Fallen Leaves》最終獲評審團獎。男女主角代導演領獎，並讀出導演的致謝信。而越南導演陳英雄就憑法國片《La passion de Dodin Bouffant》勇奪最佳導演，今次是他繼1993年的《青木瓜之味》之後相隔30年再在康城獲獎。

《第76屆康城電影節》得獎名單

金棕櫚獎：《Anatomy of a Fall》

評審團大獎：《 The Zone of Interest》

評審團獎：《Fallen Leaves》

最佳導演：陳英雄（《La passion de Dodin Bouffant》）

最佳男主角：役所廣司（《Perfect Days》）

最佳女主角：Merve Dizdar （《About Dry Grasse》）

最佳劇本：《怪物》

金攝影機獎：Thien An Pham(《Inside The Yellow Cocoon Shell》）

最佳短片：《27》（Flóra Anna Buda）