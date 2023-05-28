【心理測驗】揀啱「拉」Friend助脫單

雖然天氣開始炎熱，但港人對拉麵的熱情卻是永恒不滅，永遠都有「捧場客」。到拉麵店點菜時除了拉麵之外，配哪些食/飲品亦是不少人關注的一環，從中也可看出異性對你的第一印象，今年已過了差不多一半，想捉緊脫單的你快來玩一玩這道在網上流傳的心理測驗題，發掘一下自己的戀愛盲點啦。

【問題】

假設你到拉麵店用餐，除了拉麵之外，你還會點以下哪一種食/飲品呢？

A.餃子

B.炸雞

C.炒飯

D.啤酒

【結果分析】

A.樂觀開朗

對於初次見面的異性來說，你是一個充滿活力，且開朗樂觀的存在，易令人產生「與你在一起應該不會無聊」的想法，是你的一大吸引力。不過思想正面的你會逃避衝突，若進一步發展，累積的問題得不到解決，關係很難長久。

B.直率爽朗

個性率直的你習慣有話直說，把情緒都放在臉上，因為不用猜測雖然會令人覺得好相處，但亦會有機會傷害到別人，給人不顧別人感受的感覺。在大家初步認識的時候，在出口前不妨多想一下，不要因此而扣掉印象分。

C.穩重可靠

在第一次見面時你可能不太能給人留下深刻的印象，為人穩重的你是一個令人安心的存在，很懂得聆聽。但這一點可能要在慢慢的相處之中才能被發掘出來，建議在第一次見面時亦可適當地表達一下自己，找到彼此可繼續相處的可能。

D.善於社交

善於活躍氣氛的你，擁有良好的社交能力，愛好自由，不喜歡束縛感。在異性的眼中你是很好聊的存在，不會出現冷場，不過若要深入發展可能會令人缺乏安全感。但對於需要個人空間的人來說可能是理想的另一半。