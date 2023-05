改編自1989年迪士尼動畫電影的真人版《小魚仙》(The Little Mermaid)由美國女歌手Halle Bailey主演,引起因政治正確風潮將女主角由白變黑的爭議,但無阻票房報捷,開畫周4日估計累積收1.3億美元(約10.14億港元),奪得冠軍。

該片是美國國殤日開畫史上第3位最高票房的電影,排在收1.6億美元(約12.48億港元)的《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick),與收1.39億美元(約10.842港元)的《加勒比海盜魔盜王終極之戰》(Pirates of the Caribbean: At World’s End)之後。