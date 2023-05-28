楊丞琳發現被偷拍　私下真實性格曝光

台灣歌手楊丞琳橫跨主持、舞蹈、戲劇及電影等各界都有亮眼表現，繼而獲封為「全能天后」。而近日，曾同楊丞琳合作拍戲嘅台灣女星丁寧，就喺社交網分享一次令佢印象深刻嘅事，仲大讚對方勇敢正直！

丁寧提到《靈語》嘅開鏡儀式因為係喺社區舉行，管理處亦變做演員嘅換衫兼休息場地，而正當丁寧等待開拍之際，竟然發現有位管理員偷拍楊丞琳，不過係丁寧準備請助理出面處理時，就見到楊丞琳已經出手：「不好意思，請不要這樣子拍我們，我們有我們的隱私，請尊重我們。」果決嘅行動亦令丁寧表示刮目相看：「我覺得她沒在怕，她覺得不對就是不對。」

對於楊丞琳主動上前阻止一事，丁寧表示因為從未同楊丞琳合作過，所以主觀地認為偶像係需要備受呵護，同埋驚得罪人嘅前提下，通常會將影響形象嘅麻煩事交畀助理處理，亦因此楊丞琳嘅呢個舉動令佢相當驚訝：「我對她整個刮目相看，她是一個很勇敢正直的人。」最後丁寧亦透露見到楊丞琳嘅瞓身表演後十分欣賞對方，表示：「我深愛我的工作，我就一直學一直努力，我相信總有一天，我會成為那個我想要成為的人，就算沒有，至少靠近了。我在楊丞琳身上，聞到同樣的氣味。」