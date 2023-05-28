罕見咖啡渣雞油熟成　肉食添風味

高級扒房為了讓客人有升級享受，除講究肉類的產地、處理手法、烹調過程和醬汁拼配，亦喜愛選用熟成牛扒，坊間大部分都以乾式熟成為主，要小心調節濕度和溫度。大廚們亦發揮創意，利用不同食材作新穎的乾式熟成，除有咖啡渣熟成牛扒，還有用雞油熟成羊架和牛舌等，坊間罕見，滋味更是與別不同。

咖啡渣熟成牛扒

牛肉經屠宰切割，肉質開始變硬，透過熟成程序能令其軟化、加強肉味。坊間有濕式和乾式熟成，前者會將牛肉作真空包裝，放在攝氏1至4度，讓牛肉內在天然酵素化解牛肉的物質和纖維，令肉質保持柔軟，肉質依然鮮紅。後者將肉放在溫度約攝氏4至6度、濕度約60至70%的熟成櫃內，作不同日數的熟成，肉質變深色，味道濃厚，較多人採用。在乾式熟成過程中，有大廚會加添不同的食材加強風味，好像銅鑼灣香港銅鑼灣皇冠假日酒店CARVER主廚王國輝師傅就想到用咖啡渣作熟成。「我很喜歡喝咖啡，酒店選用高質意大利精品咖啡品牌的咖啡豆，這款來自巴西的100%阿拉比卡咖啡豆有複雜氣息，沖泡後的咖啡渣也相當香，於是我就想到可以用來作乾式熟成。」師傅會將咖啡渣加超過10款香草和香料混合，用來吊出咖啡香。

王師傅指由於利用咖啡渣包裹牛肉，減少水分流失，消耗率較普通的乾式熟成少5%。美國西冷牛扒條走多餘的油脂肪和牛筋，底部和表面鋪滿咖啡渣放入熟成櫃，第10日將牛肉翻轉，總共熟成20日便完成。炭烤至3成熟的西冷，帶有咖啡的焦糖和榛子的香氣，軟腍而富肉味。醬汁以牛肉汁加咖啡豆慢煮3日，上桌時再噴浸泡過咖啡豆的橄欖油，提升肉味和咖啡香，入口有回甘餘韻。

除此之外，肉類經愈長時間的熟成，肉味更濃厚。店內特設2款經長時間的乾式熟成肉食，美國45日上等腰肉經烹調後，肉質有口感、油花細膩，嘴嚼時滲藍芝士的風味。另一款美國帶骨肉眼同樣熟成45日，經熟成後肉味更醇厚、入口濃郁飽滿。王師傅特別配以濃縮牛肉汁，輕蘸醬汁來吃，風味盡顯。

雞油熟成羊架

除熟成牛扒，有機會可試試不同肉類的熟成滋味。灣仔The Victuals負責人兼主廚Marco就想到以雞油來熟成羊肉。「香港有很多雞肉菜式，本地和外國菜式也經常以雞湯提鮮，於是我從這方向構思，想到選用雞油。」他選用了富濃香的日本雞皮和帶濃郁油脂的本地三黃雞雞皮製作，以慢火把雞油迫出，再提煉成啱用的雞油，單是提煉過程就要16至18小時。提煉好的雞油，Marco卻並沒有用來熟成牛肉，原因是他覺得牛肉的油脂和雞油的味道相撞，反而減低油香，最後選用羊肉來配搭。

想品嘗雞油熟成的風味，推介30日乾式熟成雞油羊架，為令雞油更易沾實羊架作熟成，食材先雪凍，浸一層雞油待冷卻再浸泡，如此者重複5次，令羊架表面蓋上厚厚的雞油來熟成30日。羊架肉質軟腍香滑，配乾葱紅酒汁，肉汁豐富而有香甜的餘韻。至於14日雞油熟成Prime牛舌芯，牛舌經11日乾式熟成，慢煮後再包裹雞油熟成多3日，質感柔軟，和紅酒牛肉汁相配，美味又能解除油膩感。

店內亦有乾式熟成的牛扒供應，Marco為了讓牛肉達致最佳狀態，經反覆試驗下，發現將熟成櫃的溫度調高0.5度，濕度調低約15%，令肉味更集中和濃郁。店內有來自不同牧場的牛扒，全部經30日熟成。如44 Farms Prime肉眼吃得出滑、油、香，還帶點藍芝士氣息，是店內人氣之選。SWIFT Prime 西冷經熟成後，放大了肉的鮮甜度，適合初嘗熟成牛扒的人士。Cedar River西冷富口感，而且會有一陣臘肉味，相當有趣。除了牛扒，店內還有經乾式熟成製作的羊肉丸和法國鴿腿等美食，也是坊間少見，為食客帶來驚喜。