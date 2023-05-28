王君馨自認臀部最性感　同連詩雅一樣都係「冇毛派」

擅長唱跳嘅藝人王君馨，轉型獨立發展回歸樂壇。而日前王君馨舉獲邀做嘉賓出席由楊詩敏（蝦頭）同連詩雅（Shiga）主持嘅網上節目，分享自己對異性嘅喜好外，王馨君更大方透露自認全身上下最性感嘅地方係臀部。

向來被視為性感女神嘅王君馨，佢表示自己屬於內在美嘅魅力：「我覺得自己個臀部線條都靚，不過我反而覺得自己嘅性感係由入面散發出嚟，係一種自信，唔覺得自己係外在好靚嘅人，不過亞洲人睇一個女仔，要瘦又要有長腿，皮膚要白又要長頭髮。香港令到性感變咗條事業線，搞到我有啲疑惑，即係有胸就係性感？我唔明白，同埋個胸唔使好大，你夾個胸咪有條事業線，王祖藍都夾到變Handelababy，but is that sexy？」

至於異性方面，王君馨就表示相當欣賞男士有胸肌，而一旁啱啱升做人妻嘅連詩雅就突然插話表示：「最緊要冇毛！」對此，王君馨更係表示非常認同，分享道：「有毛我都唔得，我7年級嘅時候，有個田徑隊隊長追我，追咗我一段時間後，我話我真係唔OK毛，佢為咗剃。」王君馨更補充道之後呢位同學仲要日日着Deep V恤衫返學，相當尷尬又搞笑。