莫文蔚大露背火辣登場　驚喜再遇張震嶽任賢齊

藝人莫文蔚自從亮相內地歌唱節目《聲生不息‧寶島季》後，在節目中每集都遇到很久不見的老朋友。今次更一次過碰上3位《滾石》唱片公司年代的同期歌手包括：張震嶽、MC HotDog熱狗及任賢齊，在節目中，感覺如參加舊生聚會。

同為《滾石》年代的歌手，莫文蔚曾與張震嶽合作過《真的嗎》、《話題》等歌曲，也一起拍過電影，超過20年的友誼，讓兩人一見面就互說驚喜。與另一位嘉賓任賢齊，她不僅與他合作過歌曲《愛我愛我》，也多次作為彼此演唱會的表演嘉賓，這次在《聲》再見，她與任賢齊合唱《愛我》。

之前，莫文蔚為觀眾們獻上了包括《忽然之間》、《當愛已成往事》、《十萬毫升淚水》、《天黑黑》等精彩舞台，先與張杰合作演唱了《無與倫比的美麗》，這是二人時隔多年再度合作，用聲音勾畫出層層遞進的情緒。

莫文蔚與MCHotdog熱狗攜手帶來歌曲《也許》，這首歌是林憶蓮2012年的專輯《蓋亞》中收錄的歌曲。莫文蔚身着大露背短裙亮相，與熱狗在臺上火熱互動，強烈的視覺衝擊下，一出場便引得觀眾陣陣尖叫。

據了解，MCHotdog熱狗選擇加入張信哲隊伍後，便迎來隊員們的爭相自薦，最後莫文蔚在這次爭奪熱狗「大戰」中勝出，熱狗也在臺上表示，和莫文蔚一起合作「難掩內心的激動」。並表示如果可以，他希望兩首歌都可以和莫文蔚合唱。相信這次雙向奔赴的合作，一定也會讓所有觀眾大飽眼福。

《聲生不息•寶島季》還有另一個不得不提的舞台，就是張信哲隊全員一起演唱的《稻香》，張信哲、莫文蔚、熱狗、楊宗緯、張韶涵、張傑同着白色系服裝登場，視覺享受直接拉滿。《稻香》的舞臺編排中，莫文蔚不僅參與了歌曲中清唱的阿卡貝拉，真是當晚無與倫比的。