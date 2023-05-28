開騷驚見公仔藏偷拍鏡頭！Lisa@BLACK PINK出手護隊友

爆紅韓團BLACK PINK昨（27日）、今（28日）在泰國曼谷演出兩場加場騷。昨日演出期間，台下有人將一隻熊公仔拋上台，正當身穿短裙的Rose與Jennie低頭看，猶疑應否把公仔拾起來，身旁Lisa即一支箭衝上前，快速將公仔丟下台。

事後有網民透過相關視頻，發現那隻熊公仔疑藏有小型偷拍鏡頭，懷疑有人想偷拍成員裙底，幸好Lisa反應快出手護隊友。影片瘋傳後，惹起網民熱議，不少粉絲擔心成員若然沒發現公仔藏攝錄鏡頭，把公仔帶回家，不排除有成員被偷拍私生活甚至更衣畫面。

在之前的澳門演唱會上，Lisa便險些被拋上台的公仔掟中而大嚇一驚，當時她沒有撿起公仔，而是勉強擠出笑容說「No！」又隨即變臉轉身離去，沒料到今次有人變本加厲，大批粉絲氣得狂罵：「拋公仔上台本身就很危險，沒料到還有攝錄鏡頭？好可怕，還好Lisa發現得早，誰知道那角度會拍到甚麼？」、「​太不安全，這是為了偷拍裙底嗎？就怕被帶回家，被偷拍私生活，難怪明星都不敢收禮物或直接給工作人員。」並促請事務所加強保護旗下藝人。

至於難得返家鄉開騷的Lisa，前日（26日）以性感打扮現身曼谷的商場舉行代言品牌見面會，心情靚爆的她笑稱本身喜愛去沙灘，卻不敢在社交網晒比堅尼靚相，因為擔心被母親責罵。